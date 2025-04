La band The Cure ha svelato i dettagli di un nuovo progetto discografico: Mixes of a Lost World, un album di remix del loro ultimo lavoro Songs of a Lost World, in uscita il 13 giugno. La tracklist vanta collaborazioni d’eccezione, tra cui Four Tet, Paul Oakenfold, Chino Moreno (Deftones), Mogwai, Orbital, Mura Masa, Shanti Celeste e molti altri.

L’album, composto da 24 reinterpretazioni degli 8 brani originali, spazia tra generi e stili diversi, riflettendo l’impronta artistica di ciascun remixer. Tra gli highlights, la versione di “Alone” firmata da Four Tet e il remix “cinematografico” di “I Can Never Say Goodbye” curato dal leggendario Paul Oakenfold.

Robert Smith ha condiviso l’entusiasmo per il progetto: “Dopo Natale ho ricevuto alcuni remix non richiesti di brani tratti da Songs of a Lost World e mi sono innamorato di quelle versioni. I Cure hanno sempre avuto un legame con la musica dance, e mi sono chiesto come sarebbe suonato l’intero album riletto da altri artisti. Il risultato è un viaggio incredibile, superiore a ogni mia aspettativa.”

I proventi delle vendite di Mixes of a Lost World saranno devoluti a War Child UK, organizzazione che sostiene i bambini colpiti dai conflitti. “Donare i nostri diritti d’autore a questa causa rende il disco ancora più speciale“, ha aggiunto Smith.

Songs of a Lost World, uscito a novembre 2023, segnava il ritorno discografico della band dopo 15 anni di silenzio (dall’ultimo 4:13 Dream del 2008). Con questo nuovo capitolo, i The Cure confermano ancora una volta la loro capacità di innovarsi, mescolando passato e futuro.

Ascolta ora i remix di Four Tet e Paul Oakenfold e preparati all’ascolto completo di Mixes of a Lost World su tutte le piattaforme dal 13 giugno.



Mixes of a Lost World:

01 I Can Never Say Goodbye (Paul Oakenfold “Cinematic” Remix)

02 Endsong (Orbital Remix)

03 Drone:Nodrone (Daniel Avery Remix)

04 All I Ever Am (Meera Remix)

05 A Fragile Thing (Âme Remix)

06 And Nothing Is Forever (Danny Briottet & Rico Conning Remix)

07 Warsong (Daybreakers Remix)

08 Alone (Four Tet Remix)

09 I Can Never Say Goodbye (Mental Overdrive Remix)

10 And Nothing Is Forever (Cosmodelica Electric Eden Remix)

11 A Fragile Thing (Sally C Remix)

12 Endsong (Gregor Tresher Remix)

13 Warsong (Omid 16B Remix)

14 Drone:Nodrone (Anja Schneider Remix)

15 Alone (Shanti Celeste “February Blues” Remix)

16 All I Ever Am (Mura Masa Remix)

17 I Can Never Say Goodbye (Craven Faults Rework)

18 Drone:Nodrone (Joycut “Anti-Gravitational” Remix)

19 And Nothing Is Forever (Trentemøller Rework)

20 Warsong (Chino Moreno Remix)

21 Alone (Ex-Easter Island Head Remix)

22 All I Ever Am (65daysofstatic Remix)

23 A Fragile Thing (Twilight Sad Remix)

24 Endsong (Mogwai Remix)