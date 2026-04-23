E dopo cinque anni di silenzio (relativo, s’intende), i Modest Mouse hanno deciso che era ora di sporcarsi di nuovo le mani. Solo un mese fa ci avevano riscaldato con il singolo “Look How Far” – prima traccia inedita dal 2021, anno di The Golden Casket – e ora arriva l’annuncio che aspettavamo: il nuovo album “An Eraser and a Maze” uscirà il 6 giugno via Glacial Pace Recordings (l’imprint di Isaac Brock sotto l’egida Virgin).

Per l’occasione, Brock si è circondato di una squadra di produttori d’eccezione: Jackknife Lee, Suzy Shinn e Justin Raisen. Ma il vero centro gravitazionale, come sempre, è la sua testa.

«Per questo disco ho spento il filtro. Ho lasciato che accadesse e basta. Lo so, lo dicono tutti i musicisti quando pubblicano un disco. Voglio dire, ascoltate il terzo minuto di qualsiasi intervista di Terry Gross a un musicista…»

E poi aggiunge, con quella mistura di straniamento e lucidità che lo rende unico:

«Pensieri, emozioni, sentimenti, tutta quella roba… sei come una zuppa, e non è sempre facile distinguere gli ingredienti. Non mi soffermo molto sulle cose. Non soffro molto. Non sono sicuro di essere una persona. Sento che dovrei provare più emozioni di quelle che provo. Ma poi, canto qualcosa. E lì scatta: “Oh, eccola lì”. Oh – era dentro.»

Se c’è un modo per raccontare il songwriting dei Modest Mouse, è proprio questo: l’emozione che emerge per sottrazione, o per esplosione involontaria.

L’album contiene “Look How Far” e ieri sera hanno anche condiviso la traccia d’apertura, “Picking Dragons’ Pockets”.

La band aveva già annunciato date primaverili ed estive, ma ora hanno aggiunto una tranche autunnale. Tra le tappe imperdibili: NYC, The Rooftop at Pier 17, con Caroline Rose al seguito. La data è il 8 ottobre.



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