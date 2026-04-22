A sei anni di distanza dall’ultimo capitolo pubblicato a nome Tricky, il visionario trip-hop britannico torna a far vibrare le ossa del panorama post-industriale con un’opera che sa di abisso e lampi improvvisi. Different When It’s Silent uscirà il 17 luglio per la label False Idols (via !K7), l’etichetta che da sempre gli garantisce libertà assoluta… del resto è di sua proprietà.

Un titolo che è già una dichiarazione di poetica sporca: il silenzio non è mai davvero assenza di suono, ma spazio carico di tensione. E Tricky, da maestro della dilatazione sonora e del groove spezzato, lo sa bene.

Registrato tra la sua attuale dimora in Francia e un ritorno alle radici negli studi di Bristol, il disco rappresenta il suo quindicesimo album in studio e vede la fondamentale presenza di Marta Złakowska, sua complice musicale ormai stabile. La voce della cantante polacca non è mai stata solo un’accompagnatrice: è un’altra metà dell’ombra, un contrappunto femminile che esalta la ruvidità di Tricky.

«Io amo semplicemente fare musica», dichiara l’artista. «Sono grato di aver avuto la possibilità di vivere questa vita e continuare a creare». Parole che suonano come un manifesto di sopravvivenza artistica, lontano da mode e logiche di mercato.

Il primo estratto, “Out of Place”, ha una genesi curiosa. Il brano era inizialmente destinato all’album solista del 2025 di Marta Złakowska. Ma è stato Alan McGee, fondatore della mitica Creation Records e attuale manager di Tricky, a spingere perché finisse sotto il suo nome. Un consiglio che suona più come un’intuizione geniale.

Il risultato è un pezzo propulsivo, quasi rock, che macina distorsioni e scambi di linea tra i due. Tricky ringhia, Marta sospira, e il ritmo non molla la presa. Il video ufficiale, già in rotazione, amplifica questa tensione claustrofobica e magnetica.

Tricky sarà instancabile tra primavera ed estate, con una serie di date che toccherà Regno Unito, Irlanda, gran parte dell’Europa continentale e alcuni festival imperdibili. Da segnalare l’unica tappa italiana: 9 luglio a Milano, al Triennale – Palace of Art, location che promette un’atmosfera rarefatta e suggestiva.



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