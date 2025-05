I Grinderman, il progetto selvaggio e sperimentale di Nick Cave, Warren Ellis, Martyn Casey e Jim Sclavunos (già membri dei Bad Seeds), hanno annunciato la riedizione della loro intera discografia, prevista per la fine dell’anno.

Nati nel 2005, i Grinderman nacquero con l’obiettivo di esplorare un suono più primitivo e grezzo, distaccandosi dallo stile dei Bad Seeds e avvicinandosi invece alle radici post-punk di Cave, già sperimentate con The Birthday Party.

Il loro album di debutto, Grinderman (2007), includeva singoli cult come “No Pussy Blues” e “Get It On”. Dopo una pausa, la band si riunì nel 2009 per registrare Grinderman 2 (2010), un lavoro che spingeva ancora più in là i confini sonori, abbracciando atmosfere psichedeliche. Due anni dopo, arrivò Grinderman 2 RMX, una rilettura audace dell’album con contributi di artisti del calibro di Robert Fripp, Josh Homme, UNKLE e Nick Zinner.

Con questa riedizione sarà possibile riascoltare, e per molti scoprire, l’energia cruda e senza compromessi di uno dei progetti più trasgressivi della carriera di Nick Cave.

