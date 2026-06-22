Se avete passato gli ultimi trent’anni a chiedervi quando Billy Corgan avrebbe finalmente messo in scena il circo che Mellon Collie and the Infinite Sadness meritava, la risposta è arrivata: autunno 2026.

Gli Smashing Pumpkins hanno appena annunciato il “Rats in a Cage Tour”, celebrazione nordamericana del trentesimo anniversario del loro doppio album più epico (e malinconico). Ogni sera, due set: il primo interamente dedicato a Mellon Collie, in una veste “altamente teatrale” (parole di Corgan), il secondo un viaggio nei restanti quasi quarant’anni di carriera, tra hit e deep cuts – dai primordi psichedelici di Gish fino all’ultimo Aghori Mhori Mei.

“È un’idea che avevamo da più di dieci anni”, ha dichiarato Billy in un comunicato. “Finalmente gli astri si sono allineati, e alle condizioni che avevo posto: costruire una notte speciale attorno alle aspirazioni più durature di quell’album”.

27 date tra settembre e novembre, con partenza il 30 settembre dallo Schottenstein Center di Columbus e tappe obbligate a Boston, Brooklyn, Montréal, una tappa casalinga alla United Center di Chicago, e poi Las Vegas, Seattle, Inglewood. Il gran finale? Due date in California: Kia Forum il 12 novembre e Darker Waves a Huntington Beach il 14.

La domanda vera, però: riuscirà Corgan a tenere insieme la nostalgia da arena, il teatro barocco e quel pugno nello stomaco che ancora oggi rende Mellon Collie un mostro sacro della discografia mondiale? E quanti dei vecchi Pumpkins saliranno sul palco?

Di seguito la lista completa delle date. Noi nel frattempo rispolveriamo “Tonight, Tonight” e cerchiamo una maglietta a maniche lunghe del ’96.



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The Smashing Pumpkins – “Rats in a Cage Tour” 2026

(lista delle 27 date come da comunicato stampa, riportata fedelmente)

31/07 – Chicago, IL @ Lollapalooza

30/09 – Columbus, OH @ The Schottenstein Center

02/10 – Boston, MA @ TD Garden

03/10 – Baltimore, MD @ CFG Bank Arena

04/10 – Brooklyn, NY @ Barclays Center

06/10 – Pittsburgh, PA @ PPG Paints Arena

07/10 – Hamilton, ON @ TD Coliseum

09/10 – Montréal, QC @ Centre Bell

11/10 – Madison, WI @ Kohl Center

13/10 – Saint Paul, MN @ Grand Casino Arena

14/10 – Chicago, IL @ United Center

16/10 – Charlotte, NC @ Spectrum Center

17/10 – Jacksonville, FL @ VyStar Veterans Memorial Arena

18/10 – Tampa, FL @ Benchmark International Arena

20/10 – Indianapolis, IN @ Gainbridge Fieldhouse

22/10 – Nashville, TN @ The Truth

24/10 – Oklahoma City, OK @ Paycom Center

25/10 – Austin, TX @ Moody Center

27/10 – Denver, CO @ Ball Arena

29/10 – Salt Lake City, UT @ Delta Center

30/10 – Las Vegas, NV @ MGM Grand Garden Arena

01/11 – Portland, OR @ Moda Center

03/11 – Calgary, AB @ Scotiabank Saddledome

05/11 – Vancouver, BC @ Rogers Arena

06/11 – Seattle, WA @ Climate Pledge Arena

08/11 – San Jose, CA @ SAP Center

11/11 – Phoenix, AZ @ Mortgage Matchup Center

12/11 – Inglewood, CA @ Kia Forum

14/11 – Huntington Beach, CA @ Darker Waves



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