Se avete passato gli ultimi trent’anni a chiedervi quando Billy Corgan avrebbe finalmente messo in scena il circo che Mellon Collie and the Infinite Sadness meritava, la risposta è arrivata: autunno 2026.
Gli Smashing Pumpkins hanno appena annunciato il “Rats in a Cage Tour”, celebrazione nordamericana del trentesimo anniversario del loro doppio album più epico (e malinconico). Ogni sera, due set: il primo interamente dedicato a Mellon Collie, in una veste “altamente teatrale” (parole di Corgan), il secondo un viaggio nei restanti quasi quarant’anni di carriera, tra hit e deep cuts – dai primordi psichedelici di Gish fino all’ultimo Aghori Mhori Mei.
“È un’idea che avevamo da più di dieci anni”, ha dichiarato Billy in un comunicato. “Finalmente gli astri si sono allineati, e alle condizioni che avevo posto: costruire una notte speciale attorno alle aspirazioni più durature di quell’album”.
27 date tra settembre e novembre, con partenza il 30 settembre dallo Schottenstein Center di Columbus e tappe obbligate a Boston, Brooklyn, Montréal, una tappa casalinga alla United Center di Chicago, e poi Las Vegas, Seattle, Inglewood. Il gran finale? Due date in California: Kia Forum il 12 novembre e Darker Waves a Huntington Beach il 14.
La domanda vera, però: riuscirà Corgan a tenere insieme la nostalgia da arena, il teatro barocco e quel pugno nello stomaco che ancora oggi rende Mellon Collie un mostro sacro della discografia mondiale? E quanti dei vecchi Pumpkins saliranno sul palco?
Di seguito la lista completa delle date. Noi nel frattempo rispolveriamo “Tonight, Tonight” e cerchiamo una maglietta a maniche lunghe del ’96.
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The Smashing Pumpkins – “Rats in a Cage Tour” 2026
(lista delle 27 date come da comunicato stampa, riportata fedelmente)
31/07 – Chicago, IL @ Lollapalooza
30/09 – Columbus, OH @ The Schottenstein Center
02/10 – Boston, MA @ TD Garden
03/10 – Baltimore, MD @ CFG Bank Arena
04/10 – Brooklyn, NY @ Barclays Center
06/10 – Pittsburgh, PA @ PPG Paints Arena
07/10 – Hamilton, ON @ TD Coliseum
09/10 – Montréal, QC @ Centre Bell
11/10 – Madison, WI @ Kohl Center
13/10 – Saint Paul, MN @ Grand Casino Arena
14/10 – Chicago, IL @ United Center
16/10 – Charlotte, NC @ Spectrum Center
17/10 – Jacksonville, FL @ VyStar Veterans Memorial Arena
18/10 – Tampa, FL @ Benchmark International Arena
20/10 – Indianapolis, IN @ Gainbridge Fieldhouse
22/10 – Nashville, TN @ The Truth
24/10 – Oklahoma City, OK @ Paycom Center
25/10 – Austin, TX @ Moody Center
27/10 – Denver, CO @ Ball Arena
29/10 – Salt Lake City, UT @ Delta Center
30/10 – Las Vegas, NV @ MGM Grand Garden Arena
01/11 – Portland, OR @ Moda Center
03/11 – Calgary, AB @ Scotiabank Saddledome
05/11 – Vancouver, BC @ Rogers Arena
06/11 – Seattle, WA @ Climate Pledge Arena
08/11 – San Jose, CA @ SAP Center
11/11 – Phoenix, AZ @ Mortgage Matchup Center
12/11 – Inglewood, CA @ Kia Forum
14/11 – Huntington Beach, CA @ Darker Waves
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