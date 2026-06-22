Il leggendario chitarrista annuncia “The Age of Everything”: un disco che trasforma l’overload in opportunità. Ecco data, primo singolo e tour europeo con tappe italiane.

C’è un momento, nella vita di ogni artista, in cui il rumore del mondo diventa talmente assordante che l’unica risposta possibile è un accordo di chitarra. Per Johnny Marr, quel momento si chiama The Age of Everything, il nuovo album in arrivo il 2 ottobre 2026 via BMG. E no, non è il solito disco di nostalgia brit-pop.

Marr lo definisce “il più catartico” della sua carriera solista. E quando uno che ha scritto la storia con gli Smiths e ha attraversato decenni di musica senza mai fermarsi usa parole come catarsi, è meglio ascoltarlo con attenzione. Il titolo lascia già intendere molto: “mi è venuto subito, quasi come un’ossessione. Raccoglie ciò che molti sentono oggi: un senso di sommersione, ma anche di possibilità. La tecnologia ci schiaccia, ma se la guardi con occhi diversi, può diventare un trampolino”.

E se c’è un uomo che sa trasformare le sovrastrutture in melodia, quello è lui. Il primo assaggio si intitola “Spin” – e già dal nome si capisce che non si starà fermi. Il video, che trovate qui sotto, è una raffica di quel twang cristallino che solo Marr sa tirare fuori dalle sei corde: un incrocio tra etereo e carnale, tra new wave e futuro. Roba da far invidia a chiunque si definisca “chitarrista” oggi.

Ma la notizia che ci fa battere il cuore (e non solo per il disco) è il tour europeo che Marr ha appena annunciato. Quattro date solo in Italia – e noi di Freakout già sentiamo l’odore del palco all’aperto sotto il sole di luglio:

16 luglio – Teatro Romano di Verona (sì, quel Teatro Romano. Sì, sarà epico)

– Teatro Romano di Verona (sì, quel Teatro Romano. Sì, sarà epico) 17 luglio – Auditorium Parco della Musica, Roma

– Auditorium Parco della Musica, Roma 18 luglio – Tenuta Bocca di Lupo, Minervino Murge (Puglia, cuore pulsante)

– Tenuta Bocca di Lupo, Minervino Murge (Puglia, cuore pulsante) 20 luglio – Castello di Udine, Friuli

E per chiudere in bellezza, il 24 ottobre alla OVO Arena Wembley di Londra. Ma noi italiani, con quattro tappe, non possiamo certo lamentarci.



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