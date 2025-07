The Dream Syndicate, leggendaria band neo-psychedelia e paisley underground californiana guidata da Steve Wynn, hanno annunciato l’uscita di una nuova edizione del loro classico album ‘Medicine Show’, prevista a ottobre su Fire Records.

Intitolato ‘Medicine Show: I Know What You Like (Deluxe Edition)’ sarà disponibile sia in LP singolo che in un lusso box-set da 4 CD, contenente 42 tracce tra rare registrazioni live, sessioni radiofoniche, demo e prove inedite, oltre all’album originale rimasterizzato.

Per celebrare la pubblicazione, la band porterà ‘Medicine Show’ dal vivo in Italia con 4 imperdibili date a gennaio 2026: 21 Gennaio 2026 – Torino, Hiroshima Mon Amour; 22 Gennaio 2026 – Bologna, Locomotiv Club; 23 Gennaio 2026 – Roma, Largo Venue; 24 Gennaio 2026 – Milano, Magnolia.

In anteprima, è già disponibile l’ascolto di ‘Burn (Live at the Aragon Ballroom, Chicago, 1984)’, estratto dal box-set, che regala una rara testimonianza live dell’epoca d’oro della band.



Fondati nel 1982, i Dream Syndicate crearono la loro etichetta, Down There Records, per l’EP omonimo con le prime versioni di ‘When You Smile’ e ‘That’s What You Always Say’. Dopo il debutto ‘Days of Wine & Roses’ (Slash) e ‘Medicine Show’ (A&M), la band ha oggi ottenuto il diritto di ripubblicare quest’ultimo in un box da 4 CD con 42 tracce (29 inediti 1983-84), ridando vita alla storica Down There in collaborazione con Fire Records.

Prodotto da Sandy Pearlman (The Clash, Blue Öyster Cult), ‘Medicine Show’ è un cult controverso e fuori catalogo da anni, ora rimasterizzato dai nastri originali e arricchito da live al CBGB’s, cover rielaborate e demo. Steve Wynn lo definisce “finalmente come lo ricordavo”, nonostante le tensioni in studio e il suo personale “crollo” durante le registrazioni.



Un lavoro che, secondo molti, supera il già iconico ‘Days of Wine & Roses’, confermando i Dream Syndicate tra le migliori rock band californiane degli anni ‘80.



Nel 2026, la band porterà ‘Medicine Show’ in tour per la prima volta, con tappe in UK, Europa e Italia. Un’occasione unica per riscoprire un capolavoro che, come pochi, ha saputo evolversi nel tempo.



