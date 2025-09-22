Il debutto che ha ridefinito i confini del rock alternativo dei primi anni 2000 sta per tornare in una nuova vesta e sontuosa. Il gruppo americano A Perfect Circle ha annunciato i piani per celebrare il 25° anniversario di Mer De Noms con due preziose riedizioni in vinile, in arrivo tra settembre e ottobre.

Per i collezionisti e gli amanti del visuale, il 25 settembre sarà la data da cerchiare in rosso. Arriverà infatti una spettacolare edizione “zoetrope” 2-LP picture disc. Non è un semplice disco: è un’esperienza ipnotica. Ogni lato del vinile contiene una delle quattro animazioni create dai glifi iconici dell’album, mescolate a scatti del primo photoshoot della band, frame del video di “Judith” diretto da David Fincher e un ipnotico display del logo della band. Un vero pezzo d’arte da far girare sul piatto.

Per i puristi del suono, la data clou è invece il 10 ottobre. In quel giorno sarà disponibile una edizione di lusso che farà tremare i polsi agli audiofili: una ristampa One-Step DSS (Definitive Sound Series) in vinile nero, limitata a sole 3000 copie numerate a mano.

Questa versione, stampata dai maghi della RTI e masterizzata da Levi Seitz (noto per il suo lavoro con Metallica e Green Day), promette di essere la resa sonora definitiva dell’album. La fonte? File audio ad alta risoluzione 96kHz/24bit provenienti da un master analogico ritrovato dopo una caccia al tesoro degna di un romanzo.

La ricerca di quella fonte sonora “perfetta” è una storia che vale la pena raccontare. Tom ‘Grover’ Biery, produttore della serie Definitive Sound, ha rivelato che trovare il master originale è stata un’impresa. Dopo aver scartato diversi nastri analogici etichettati in modo ambiguo, il team ha inizialmente realizzato dei test pressing che, sebbene tecnicamente perfetti, mancavano di quella presenza vocale e di quelle frequenze medie che caratterizzano il disco.

La svolta è arrivata quando un archivista ha scovato, all’interno di una workstation della Capitol Records, il trasferimento digitale ad alta risoluzione della lacche originale tagliata nel 2008 da Ron McMaster.



https://www.aperfectcircle.com/

https://www.instagram.com/aperfectcircle/

https://www.facebook.com/aperfectcircle