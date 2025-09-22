Gli Smashing Pumpkins decidono di regalare ai fan una perla nascosta che sembra uscita direttamente dagli anni d’oro del alternative rock. Si intitola “Chrome Jets” ed è un brano potente e inedito, recuperato dalle sessioni di registrazione dell’ultimo album, Aghori Mhori Mei. Il pezzo, disponibile ora in streaming: chitarre abrasive, un ritmo implacabile e quel tipico dramma corganiano che esplode in un pre-ritornello.

Per i collezionisti e gli amanti del vinile, Zuzu’s (la tea shop di Corgan) sta distribuendo un 12″ esclusivo in tiratura limitatissima (solo 1.500 copie). Il disco include, oltre a “Chrome Jets”, una rara registrazione live di “Zoo Station” suonata a Berlino nel 2024. Un must-have.

Il brano arriva poco prima del “Rock Invasion Tour” in Asia e Medio Oriente, che toccherà Giappone, Corea del Sud, Emirati Arabi e India.

E dopo l’assalto rock all’oriente, Billy Corgan e soci torneranno a Chicago per un evento epico: una serie di esibizioni con la Lyric Opera of Chicago per celebrare i 30 anni di Mellon Collie and the Infinite Sadness. Sette date, dal 21 al 30 novembre, per rivivere le atmosfere di un capolavoro.

Un periodo incredibilmente prolifico per i Pumpkins, che solo quest’anno hanno anche pubblicato l’edizione anniversary di Machina/The Machines of God e hanno fatto un’apparizione a sorpresa con i My Chemical Romance, ricordando a tutti chi ha scritto alcune delle pagine più iconiche del rock alternativo.



