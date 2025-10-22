Le fondamenta della terra tremano di nuovo, e questa volta hanno la firma della Sub Pop. I sacerdoti indiscussi del drone metal, i Sunn O))), hanno siglato un patto con la leggendaria etichetta di Seattle e hanno immediatamente rilasciato un tributo in tre movimenti, un EP che è più un evento sismico che un semplice disco. Ad accompagnare la pubblicazione un tour europeo di 17 tappe con due appuntamenti italiani: il 24 ottobre a Venezia presso la Biennale di Musica e il 26 ottobre a Torino presso Audiodrome.

I tre inni – “Eternity’s Pillars”, “Raise the Chalice” e “Reverential” – sono già disponibili su tutte le piattaforme streaming o in una limitata edizione in vinile 12″. Un oggetto di culto per collezionisti e adepti.

Ma non aspettatevi un “singolo” nel senso comune del termine. Questo è un statement, un’offerta sacra. Come da loro tradizione, ogni titolo è un portale verso un universo concettuale fitto e oscuro.

In un comunicato, la band ha svelato i misteriosi retroscena: “Eternity’s Pillars” è un omaggio a un programma televisivo degli anni ’80 di Alice Coltrane Turiyasangitananda, celebrando la sua fede incrollabile nel potere della musica come veicolo per la trascendenza spirituale. Un concept che calza a pennello per le loro cattedrali sonore costruite con onde di basso. “Raise the Chalice” riecheggia invece un grido di battaglia del leggendario Ron Guardipee, figura di culto del Nord-Ovest americano. Infine, “Reverential” è descritto come un inno di rispetto e potente lode per i pionieri che li hanno preceduti, “sopportando i fardelli più pesanti”, dove l’arte e la musica diventano i “materiali di un’antifona”.

Dopo gli ultimi, monumentali album in studio Life Metal e Pyroclasts del 2019, e il successivo live Metta, Benevolence del 2021, Stephen O’Malley e Greg Anderson tornano dunque a solcare le platee dell’ignoto. Questo nuovo inizio con Sub Pop non è solo un cambio di etichetta; è l’inizio di un nuovo capitolo per una delle band più radicali e influenti della scena alternativa mondiale.



