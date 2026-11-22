Il filmmaker statunitense è stato trovato senza vita nel suo appartamento a New York il 10 novembre scorso. Le cause del decesso sono ancora in fase di accertamento da parte dell’ufficio del medico legale. Oltre ai video che hanno definito l’immaginario visivo degli MGMT, aveva firmato lavori per The Killers, Arcade Fire, Bonnie “Prince” Billy, Solange e Chairlift, ed era tra i fondatori del collettivo Court 13 di “Beasts Of The Southern Wild”.

Ray Tintori è morto. Il regista e filmmaker statunitense, noto soprattutto per aver diretto i video che hanno lanciato gli MGMT nel 2008, aveva 43 anni. La notizia è stata confermata dall’Ufficio del medico legale di New York, che ha precisato come le circostanze del decesso siano ancora al vaglio degli investigatori e la causa non sia stata accertata. Secondo quanto riportato, i soccorsi erano stati chiamati per un controllo sanitario presso la sua abitazione il 10 novembre, e all’arrivo non c’era più nulla da fare .

Tintori è entrato nella storia della musica pop visiva con la trilogia di video realizzati per gli MGMT: “Time To Pretend”, “Electric Feel” e “Kids”. Erano gli anni di “Oracular Spectacular”, e quei filmati – con i loro set fantastici, gli effetti speciali artigianali e un’atmosfera che mescolava psichedelia e inquietudine – hanno contribuito in modo determinante a costruire l’identità della band. Il video di “Kids”, in particolare, vedeva Joanna Newsom nei panni di una madre ignara dei mostri che inseguivano il suo bambino, e resta uno dei pezzi più riconoscibili di quel periodo .

Tintori aveva studiato alla Wesleyan University insieme ad Andrew VanWyngarden e Ben Goldwasser, i due fondatori degli MGMT, e quella frequentazione aveva gettato le basi della collaborazione. Il suo ultimo lavoro con la band è stato il video di “Dancing In Babylon”, la collaborazione con Christine And The Queens, uscito nel 2024.

La carriera di Tintori non si è fermata agli MGMT. Ha diretto video per The Killers (“Spaceman”), Arcade Fire (“Chemistry”), Chairlift (“Evident Utensil”), Bonnie Prince Billy per “Crazy Blue Bells” e Solange, tra gli altri. Il suo esordio nel mondo dei cortometraggi risale alla metà degli anni Duemila, con “Jettison Your Loved Ones” e soprattutto “Death To The Tinman”, il suo film di tesi presentato al Sundance nel 2007, dove ha vinto un premio nella categoria dedicata ai corti.

È stato anche uno dei fondatori di Court 13, il collettivo cinematografico che ha realizzato “Beasts Of The Southern Wild”, il film del 2012 candidato a quattro premi Oscar. In quel progetto Tintori ha ricoperto il ruolo di responsabile della seconda unità per gli effetti speciali. Più di recente aveva lavorato a “Marty Supreme” di Josh Safdie, dove era apparso in un cameo nei panni di un fotografo di cinegiornali e aveva girato alcune sequenze in bianco e nero su pellicola 16 millimetri. Aveva anche co-diretto una messa in scena teatrale di “Waiting” di Ethan Coen a New York.

Tintori era figlio d’arte: suo padre John Tintori è un montatore cinematografico e presidente del Kanbar Institute of Film & Television della NYU, mentre sua madre Mary Cybulski è stata una script supervisor per film come “Eternal Sunshine Of The Spotless Mind” e “Life Of Pi”. Mary Cybulski è scomparsa nel novembre 2025 per un glioblastoma. Tintori era legato sentimentalmente all’attrice e comica Heidi Gardner, ex volto del “Saturday Night Live”.

Per chi ha vissuto gli anni in cui gli MGMT sembravano arrivare da un altro pianeta, i video di Tintori sono parte di quel ricordo. Non erano semplici accompagnamenti visivi: erano piccoli film che restituivano un mondo che la musica raccontava ma non mostrava. Ora quel regista non c’è più, e la sua assenza lascia un vuoto in un’epoca che aveva contribuito a definire.



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