Con “Vol. 2” il trio sardo trasforma improvvisazione, noise e sperimentazione in un viaggio sonoro imprevedibile. Sei tracce nate da una sessione spontanea e rielaborate nel tempo, per un album che celebra la libertà espressiva anche attraverso un’edizione fisica fuori dagli schemi.

I sardi Uncle Faust sono diventati maggiorenni! Formatisi nel 2008, Fabio Cerina e Raffaele Pilia (chitarre) e Antonio Pinna (percussioni) avevano esordito sulla lunga distanza nel 2020 e ora sono tornati a farsi vivi. Come? Con un lavoro nato da improvvisazioni, poi rivisto e rielaborato.

Il 13 ottobre 2019, infatti, il trio si era chiuso nello Spazio Homu di Dolianova, dove, senza aver preparato nulla in precedenza, aveva iniziato a suonare. In presa diretta erano venute fuori sei tracce ancora molto grezze. Tra il 2021 e il 2023, il trio ci ha poi lavorato attraverso alcune sovraincisioni, finché quei sei momenti hanno preso la forma di veri e propri brani, grazie anche alle collaborazioni di Matteo Muntoni al basso ed Elisa Dienesch alla voce.

Di che pasta sono fatti questi brani, vi starete chiedendo? In effetti, sto prendendo tempo, perché sono di difficile definizione. Perciò, utilizzando le categorie a noi più consuete e care, sarebbe opportuno catalogare questo “Vol. 2” nell’ambito del noise e della sperimentazione. Ma mi verrebbe da aggiungere una categoria più ampia: quella della libertà espressiva, propria di chi fa musica in totale indipendenza. Non è un caso che il buon Mirko Spino abbia deciso di pubblicarli con la sua mitica Wallace.

Il lavoro si apre con gli oltre dieci minuti di “Trees at Work”, un brano veloce e vorticoso, ben speziato da un noise in evoluzione che progredisce verso un intrigante jazz-industrial. A seguire, le ricadute ridondanti, spesso circolari ed enfatiche, presenti in “Odd Grass”. In “Butterbob” il trio cagliaritano ha deciso di giocarsi la carta della progressione tensiva, che però spiazza tutti nel finale, scivolando nel minimalismo. Sonorità industrial tornano in “From P”, integrate con l’electro e il noise percussivo, come ci ha insegnato il buon Trent Reznor. Il finale è riservato al jazz improvvisato e sperimentale di “Metrospite”.

Vi annuncio che, oltre alla pubblicazione digitale, “Vol. 2” esiste anche in una tiratura limitata di cinquanta copie: una busta da sette pollici che contiene un vecchio 45 giri e un codice per scaricare l’album. Nessuna copia è uguale a un’altra, perché il disco custodito all’interno cambia di volta in volta. Il disco che si tiene in mano non è quello che si ascolta.



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