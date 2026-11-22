La band di Zach Condon si esibirà il 1° luglio all’Auditorium Parco della Musica di Roma per il Roma Summer Fest, il 2 luglio al Sequoie Music Park di Bologna e il 3 luglio al Magnolia di Milano per Unaltrofestival.



I Beirut hanno annunciato il loro ritorno dal vivo in Italia. Il progetto guidato da Zach Condon tornerà nel nostro paese per tre appuntamenti estivi nel 2027, a distanza di anni dall’ultima esibizione italiana . Le date segnano un ritorno atteso per una delle formazioni più riconoscibili della scena indie internazionale, capace di costruire un linguaggio musicale che intreccia folk, orchestrazioni e suggestioni provenienti da tradizioni diverse.

Il calendario italiano prevede tre tappe ：

Giovedì 1 luglio 2027 – Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, nell’ambito del Roma Summer Fest.

Venerdì 2 luglio 2027 – Bologna, Sequoie Music Park.

Sabato 3 luglio 2027 – Milano, Magnolia, per Unaltrofestival.

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 10 di venerdì 30 ottobre su Comcerto.it e Live Nation .

Il tour italiano arriva dopo la pubblicazione di “A Study Of Losses”, il settimo album in studio dei Beirut, uscito il 18 aprile 2025 per Pompeii Records. Il disco è nato da una commissione insolita: la compagnia teatrale svedese Kompani Giraff aveva chiesto a Condon la musica per uno spettacolo basato su “An Inventory of Losses” di Judith Schalansky, un libro che ragiona sulla scomparsa e sull’impermanenza (tutto nell’universo è in un continuo stato di mutamento).

Il risultato sono diciotto tracce, quasi un’ora di musica, il lavoro più esteso della discografia dei Beirut. Sette brani sono strumentali e portano i nomi dei mari lunari, un dettaglio che Condon ha scelto ispirandosi alla storia di un selenografo incaricato di catalogare la vita sulla Terra.

Per i Beirut, il 2027 sarà un anno di tournée intensa. Oltre alle date italiane, la band ha annunciato il primo tour nordamericano in otto anni, con sei concerti tra Brooklyn, Boston, Washington, Chicago e Toronto . Il calendario italiano si inserisce in questo ritorno alla dimensione dal vivo, dopo un periodo in cui Condon ha privilegiato la registrazione e progetti fuori dal circuito tradizionale.

Per chi ha seguito la band dagli esordi di “Gulag Orkestar” nel 2006, le tre date italiane rappresentano l’occasione per riascoltare dal vivo un repertorio che attraversa quasi vent’anni di carriera, dai brani storici come “Elephant Gun” e “Postcards from Italy” alle nuove composizioni di “A Study Of Losses”.



https://www.beirutband.com/

https://www.instagram.com/beirutband

https://www.facebook.com/beirutmusic

Photo by Saskia Uppenkamp