Il cantante dei Dwarves, Blag Dahlia, si trasforma in Ralph Champagne per “Grinch“, uno swingato e dissacrante disco delle feste. L’EP, pubblicato per Rad Girlfriend Records, è un cocktail di lounge music e humour nero, impreziosito da collaborazioni d’eccezione.

Tra i brani spiccano una cover di “Mr. Grinch” con la partecipazione vocale di Petra Haden (that dog., The Decemberists) e l’originale “Drinking Up Christmas”. Quest’ultimo, che riprende la melodia di “Better Be Women” da Bad Santa, vede la firma di Dexter Holland, frontman degli Offspring, come voce ospite.

Ad accompagnare il singolo, un videoclip che omaggia la celebre animazione a passo uno di Rudolph, la renna dal naso rosso, ma con tutto il cinismo e l’irriverenza che ci si aspetta da un progetto di Dahlia. L’irriverenza si estende alla grafica: la copertina di “Grinch” parodizza infatti il classico natalizio A Christmas Gift for You from Phil Spector.

Gli appassionati di vinili possono prenotare un mini LP picture disc che ritrae un Blag Dahlia in vena di spirito natalizio. L’EP si propone così come l’antidoto perfetto al pacchetto regalo delle feste, un brindisi sarcastico e musicalmente raffinato alla stagione più ipocrita dell’anno.



https://thedwarves.bandcamp.com/album/blag-dahlia-introducing-ralph-champagne