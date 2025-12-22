L’icona del gruppo The Cure, Robert Smith, non si limita a guardare al futuro: lo sta costruendo, pezzo per pezzo, con la meticolosa cura che da sempre lo distingue. In un colpo solo, ha svelato non solo il cartellone da sogno per il Teenage Cancer Trust del 2026, ma ha anche delineato un triennio ricchissimo per la sua band, tra nuovi album, un tour monumentale e un piano d’addio degno della loro storia.

L’attesa è finita. Smith, nominato curatore della serie di beneficenza al posto di Roger Daltrey dei The Who, ha mantenuto la promessa di creare “una settimana da sogno, da non perdere”. Dal 23 al 29 marzo 2026, la Royal Albert Hall di Londra vivrà sette serate indimenticabili, un mosaico di rock, commedia e solidarietà meticolosamente assemblato. Il programma spazia dai maestri dell’indie Elbow (alla loro prima nella sala) alla serata comica “Robert Smith’s Comedy Favourites” con un cast stellare (Stewart Lee, Dara Ó Briain, Jack Dee e altri), passando per i soundscape post-rock dei Mogwai e il ritorno dei Manic Street Preachers, promettenti “sorprese nella manica”.

Il clou musicale vedrà i pionieri del noise My Bloody Valentine affiancati da una performance “stripped back” degli Chvrches, mentre il weekend culminerà nel trionfo dell’alt-rock con Garbage e i Placebo, questi ultimi in un raro set essenziale per celebrare i loro 30 anni. A chiudere in bellezza, l’intimità potente dei Wolf Alice. “Il Teenage Cancer Trust fa un lavoro straordinario. Ogni artista è leggendario o al massimo della forma”, ha dichiarato Smith. Un sentimento ribadito da Shirley Manson dei Garbage: “Robert è una figura altamente riverita. Siamo onorati del suo invito”.

Mentre il mondo musicale freme per questo cartellone, l’attenzione dei fan più accaniti è già proiettata oltre. L’auspicio universale è che i The Cure annuncino una data londinese nel 2026 come parte del loro atteso tour estivo europeo, ufficialmente in supporto all’acclamato album del 2024 ‘Songs Of A Lost World’.

Ma le sorprese non finiscono qui. Smith ha rivelato che 13 nuove canzoni sono già state registrate, alimentando la concreta speranza che un nuovo album – il “gemello oscuro” del precedente – possa vedere la luce prima del tour estivo 2026, insieme a un potenziale album solista “virtualmente finito”. Intanto, per placare l’attesa, è appena arrivato nelle sale il film-concerto ‘The Show Of A Lost World’, che immortalala magia del live alla Troxy di Londra.

Guardando ancora più lontano, Smith ha dipinto un quadro epico per il 50esimo anniversario della band nel 2029. L’intenzione è di andarsene “con il botto”, culminando in un grande tour di addio e nel rilascio del lungamente atteso documentario ufficiale diretto da Tim Pope, regista storico dei loro video iconici.

Il futuro si delinea quindi con un’intensità senza pari: un impegno benefico di altissimo profilo a marzo 2026, un tour estivo potenzialmente supportato da nuova musica, e un orizzonte che punta dritto a una celebrazione (e forse un commiato) monumentale nel 2029. Robert Smith, architetto di sogni musicali, sta preparando per i fan un capitolo finale della carriera dei The Cure che promette di essere memorabile quanto la loro leggendaria storia. I biglietti per il Teenage Cancer Trust andranno in vendita venerdì 12 dicembre, primo atto di questa nuova, emozionante era.



