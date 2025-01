Peter Doherty negli ultimi anni è stato molto impegnato con la sua storica band The Libertines tanto da pubblicare, appena lo scorso anno, l'album "All Quiet on the Eastern Esplanade". Ma ora è tempo di rriprendere in mano la sua vita da solista che è oscillata tra i Babyshambles e i Peter Doherty and the Puta Madres. L'ex ragazzo prodigio della musica inglese, che ha perso da solo il suo talento, ha pubblicato anche tre album dal solo, l'ultimo è del 2022 £The Fantasy Life of Poetry & Crime" con Frédéric Lo. Oggi ha annunciato un nuovo album solista intitolato Felt Better Alive e uscirà il 16 maggio tramite l'etichetta Strap Originals di sua proprietà. Il disco realizzato con il produttore Mike Moore, che suona la chitarra nella band solista di Liam Gallagher. La title track di Felt Better Alive è anche il primo singolo, che Doherty descrive come "piuttosto country blues". In effetti ha un sapore simil Blues Brothers. Contestualmente il nostro ci fa sapere anche che sarà in tournée da solista entro la fine dell'anno sia nel Regno Unito che in Europa, ma per ora niente Italia. https://strap-originals.com/peterdoherty/ https://www.facebook.com/peterdohertyofficial