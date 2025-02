Dopo cinque anni di attesa, The Minus 5, il progetto guidato dalla leggenda di Seattle Scott McCaughey (noto per i suoi lavori con i Young Fresh Fellows e i R.E.M.), torna con un nuovo album di inediti dal titolo Oar On, Penelope!. Il disco, in uscita il 30 maggio per l’etichetta Yep Roc, promette di essere un viaggio tra melodie accattivanti e collaborazioni d’eccezione, frutto della lunga esperienza di McCaughey e della sua capacità di riunire amici e colleghi talentuosi.

Prodotto dallo stesso McCaughey e mixato da Ed Stasium (celebre per il suo lavoro con band come The Ramones e Living Colour), l’album vanta contributi di artisti del calibro di Peter Buck (R.E.M.), Patterson Hood (Drive-By Truckers), Debbi Peterson (The Bangles), Kurt Bloch (The Fastbacks), Linda Pitmon (Baseball Project, Filthy Friends) e Spencer Tweedy. Una vera e propria festa tra amici, dove ogni traccia risuona di energia e complicità.

Il primo singolo estratto, “Words & Birds”, è un inno power-pop che cattura l’essenza del progetto di McCaughey che spiega:”Anche se non è un concetto originale, questo sentimento è importante per me, per questo disco, per il mio mondo. Il brano ha preso forma dopo qualche prova in studio, e sembra che lo suoniamo da sempre. È quello che succede quando suoni con buoni amici. Non c’era bisogno di aggiungere altro!“.

Oar On, Penelope! segna un ritorno alle origini per The Minus 5, con un sound che mescola la freschezza del power-pop alle atmosfere più introspettive, arricchite dalle diverse voci e strumenti dei collaboratori. Un disco che celebra la bellezza della musica fatta in compagnia, senza fretta e con il cuore.

https://minus5.com/

https://www.facebook.com/theminus5

https://www.instagram.com/the_minus_5