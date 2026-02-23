Ci sono band che fanno parte della storia del rock. E poi ci sono band che fanno parte della storia di un Paese. I Radio Birdman appartengono alla seconda categoria. Non perché siano stati mainstream — non lo sono mai stati — ma perché hanno incarnato, fin dagli anni ’70, un’idea di Australia che non si accontentava della periferia culturale, che rifiutava la dipendenza dall’asse LondraLos Angeles, che voleva costruire un proprio linguaggio.

I Birdman non sono mai stati solo un gruppo: erano un’idea. Nel 1974, quando Deniz Tek e Rob Younger iniziano a suonare insieme, Sydney è una città che vive di cover band, di pub rock standardizzato, di un’industria musicale che non vuole rischiare. I Birdman portano Detroit, certo, ma portano soprattutto un’etica: autonomia, autodeterminazione, rifiuto del compromesso.

Quell’etica attraversa Radios Appear, sopravvive a Living Eyes, e riemerge in Zeno Beach con una maturità diversa ma con la stessa postura politica: non compiacere, non rassicurare, non ripetere.

C’è un momento, nella storia di ogni band mitizzata, in cui il passato rischia di diventare una gabbia. Per i Radio Birdman quel momento arriva all’inizio degli anni Duemila, quando tornano a riunirsi per la seconda volta, dopo i concerti del ‘96/’97, prima per un tour australiano e poi per quello europeo che restituirà a Younger e soci, quello che non avevano ottenuto da quello del ’78 e che portò allo scioglimento della band.

Ma nel 2002 la macchina del revival australiano li vuole ancora eternamente congelati nel ’77, custodi di un Detroit-sound trapiantato a Sydney e reso leggenda. I Radio Birdman avrebbero potuto vivere di rendita, suonare Radios Appear all’infinito e lasciare che la mitologia facesse il resto. Nel 2006 il rock globale vive un’ondata di ritorni nostalgici. I Birdman, invece, rifiutano la nostalgia. Ma la band — lo racconta la nota editoriale della ristampa 2026 — non è soddisfatta. Non basta suonare Aloha Steve & Danno o New Race per sentirsi vivi.

Zeno Beach nasce da questa insofferenza, e lo si sente in ogni solco: è il loro dito medio al concetto stesso di reunion. È un album “anomalo” nella genealogia dei Radio Birdman: non appartiene al periodo mitico ’74–’78, non è un reperto d’archivio, non è un ritorno nostalgico. È un disco che non vuole replicare nulla, non vuole rassicurare nessuno, è uno di quei dischi che, ogni volta che lo si riascolta, sembra quasi chiedere una nuova contestualizzazione. È un disco postumo alla loro stessa leggenda, ma suonato come se la posta in gioco fosse ancora altissima, perché rappresenta un atto di rigenerazione di una band che rifiuta di diventare la propria cover band.

Zeno Beach è un disco che parla proprio di questo: di cosa significa esistere ai margini e rifiutare di essere marginali.

Il suono è più pulito dei ’70, ma non più gentile. Le chitarre di Deniz Tek e Chris Masuak si incastrano come se avessero passato vent’anni a limare coltelli. Russell Hopkinson dagli You Am I porta una batteria che non imita il passato: lo supera. Younger canta con una lucidità che non cerca di sembrare giovane, e proprio per questo suona più feroce.

Ci sono dischi che arrivano troppo presto, altri troppo tardi. Zeno Beach, quando uscì nel 2006, sembrò appartenere a una terza categoria: quella dei dischi che arrivano fuori dal tempo, come se il calendario non li riguardasse. Non è un disco che guarda al ’77: è un disco che immagina cosa sarebbe successo se la band non si fosse mai fermata. È un album adulto, urbano, fisico. Un disco che non vuole sembrare giovane, ma vuole sembrare vivo. Oggi, con la ristampa 2026 che ne ripulisce il suono e ne chiarifica l’intenzione, quel fuori-tempo diventa finalmente leggibile: non era un ritorno, non era un epilogo, non era un gesto nostalgico. Era un disco che cercava un futuro possibile.

Per capire Zeno Beach bisogna guardare alla linea sotterranea del rock australiano, che ha sempre avuto una doppia anima: quella iconica, da esportazione, e quella sotterranea, urbana, nervosa. Zeno Beach appartiene alla seconda. È figlio dei New Christs, dei Celibate Rifles, degli Hitmen, di quella linea che non ha mai cercato di piacere, ma solo di esistere.

La ristampa Citadel/Third Man, con mastering di Levi Seitz e William Bowden, non è un’operazione cosmetica: è un intervento che restituisce al disco la profondità che nel 2006 era rimasta compressa, quasi trattenuta.

Qui il mailorder.

Non è neanche il classico tentativo di rimettere in circolazione il materiale d’archivio perché il disco non presenta outtake delle registrazioni dell’epoca, anzi presenta una nuova copertina senza il classico font della band, forse la cosa meno riuscita dell’operazione. Una tracklist differente con l’esclusione, dolorosa ma necessaria, di due brani (Connected e Locked Up) che magari potevano essere inclusi come un singolo bonus, che vuole evidenziare che ci si trovi davanti a qualcosa di realmente differente.

La nuova edizione, ridotta da 13 a 11 brani, rende il disco più scorrevole e mette in risalto episodi che oggi suonano centrali: We’ve Come So Far, Subterfuge, Found Dead, Brotherhood of Al Wazah. Il lavoro sul suono è decisivo: le chitarre respirano, il basso è finalmente leggibile, la voce è più avanti, le dinamiche sono vive. Non si tratta di un restauro, ma di una chiarificazione.

Zeno Beach ha il passo di un animale notturno. Le chitarre di Tek e Masuak non bruciano più: scavano. Younger non urla: racconta. La batteria di Hopkinson non spinge: respira. La nuova masterizzazione apre spazi che nel 2006 erano rimasti chiusi: i riverberi di Zeno Beach (il brano) diventano un mare nero, Found Dead acquista un’ombra cinematografica, Brotherhood of Al Wazah esplode come un rituale. La scaletta ridotta lo rende più compatto, più coerente, più vicino a ciò che forse la band aveva in mente.

Riascoltato oggi, Zeno Beach dialoga con la scena australiana degli ultimi vent’anni più di quanto facesse con quella del 2006. C’è qualcosa degli Eddy Current Suppression Ring nella tensione minimalista, dei Royal Headache nella vulnerabilità, dei Civic nella fisicità urbana, degli Amyl & The Sniffers nella postura senza compromessi. Non perché il disco li abbia influenzati direttamente, ma perché appartiene alla stessa genealogia: quella che considera il rock non un genere, ma un modo di stare al mondo.

Zeno Beach non è un capolavoro, ma è un lavoro solido, onesto, che restituisce ai Radio Birdman la loro dimensione naturale: quella di una band che non ha mai avuto bisogno di compiacere nessuno. È un disco che completa la traiettoria dei Radio Birdman, collegando Radios Appear e Living Eyes a un presente che la band non aveva previsto ma che, in qualche modo, aveva già intuito. E oggi, grazie a questa ristampa, suona finalmente come avrebbe sempre dovuto.



