C’è chi dice che i supergruppi siano spesso operazioni commerciali prive di anima. Poi ci sono i Tomahawk, pronti a dimostrare il contrario. La band guidata dal camaleontico Mike Patton (Faith No More, Mr. Bungle, Fantômas) ha appena annunciato, con somma incredulità, il loro primo tour in 13 anni.

Nella band, tra le più rispettate band della scena alternative rock, troviamo, oltre a Patton: il chitarrista Duane Denison (The Jesus Lizard), il batterista John Stanier (Helmet, Battles) e il bassista Trevor Dunn (Mr. Bungle). Un quartetto che, quando si riunisce, sa di poter scrivere pagine di storia.

Il tour celebrerà il 25° anniversario della band, un traguardo importante che merita di essere festeggiato a dovere. E quale modo migliore se non condividere il palco con vecchi compagni di avventura? Ad accompagnarli in questa traversata musicale ci saranno i leggendari Melvins, pilastri indiscussi dello sludge e dell’alternative rock.

La line-up dei Melvins per questa occasione sarà quella composta da Buzz Osborne, Dale Crover, Steven McDonald e Coady Willis. Un sestetto di fuoco che promette di trasformare ogni data in un vero e proprio rituale sonico.

Lo stesso Duane Denison ha commentato l’evento con l’ironia che contraddistingue la band: “Nello spirito delle Olimpiadi, il Team Tomahawk ha deciso di rialzarsi e andare a caccia dell’oro un’altra volta – in gara con noi ci saranno anche i nostri colleghi Melvins.”

Una sfida amichevole, ma dal potenziale distruttivo, come conferma Buzz Osborne: “Questo tour è un’ovvietà. Non vedo l’ora. Un tour dei Melvins con i Tomahawk sarà un groove pazzesco.”

Con il tipico sarcasmo, la tournée è stata ribattezzata “A Huge Waste of Your Time and Money” (Un’enorme perdita di tempo e denaro). Un titolo che, tradotto, suona più come un invito a non perdersi quello che si preannuncia come uno degli eventi live dell’anno.

Il tour prenderà il via il 18 luglio da Nashville per concludersi il 15 agosto a Los Angeles. l calendario di date prevede stop a Austin, Brooklyn, Dallas, Atlanta, New Orleans, Washington, Philadelphia, Albuquerque, Kansas City, St. Louis, Buffalo, Boston, Cleveland, Detroit, Chicago, Minneapolis, Denver, Salt Lake City, Portland, Seattle e San Francisco.



