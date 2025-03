La band The Mars Volta sta per pubblicare un nuovo capitolo della loro carriera musicale. Dopo mesi di indiscrezioni e anticipazioni live, il nono album in studio della band, intitolato Lucro Sucio; Los Ojos del Vacio, sembra finalmente pronto a vedere la luce. L’uscita è prevista per l’11 aprile sotto l’etichetta Clouds Hill, come confermato da un post condiviso da Cedric Bixler Zavala sul suo profilo Instagram.

Il disco, già disponibile in pre-ordine su piattaforme come Rough Trade e Amazon, promette di essere un ritorno alle origini per la band, che da oltre 20 anni continua a ridefinire i confini del rock progressivo e sperimentale. La descrizione ufficiale parla di un “viaggio musicale” che celebra le radici del gruppo, regalando ai fan un’esperienza sonora ricca di emozioni e sperimentazioni.

Nonostante non siano ancora stati rilasciati singoli, l’entusiasmo intorno all’album è alle stelle, soprattutto dopo le esibizioni live durante il tour con i Deftones. I The Mars Volta hanno suonato i nuovi brani in ogni data del tour, regalando agli spettatori un assaggio di quello che potrebbe essere uno degli album più attesi del 2023.

Intanto il tour con del gruppo continua con Deftones e i Fleshwater e dal 24 marzo in poi toccherà le seguenti città: Charlotte, Nashville, Indianapolis, Columbus, Chicago, Detroit, New York, Philadelphia, Washington, Boston e Newark.



https://www.themarsvoltaofficial.com/

https://www.facebook.com/TheMarsVolta

https://www.instagram.com/themarsvolta/