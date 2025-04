L’iconico chitarrista degli Smiths celebra oltre un decennio di carriera solista con due date italiane in supporto alla raccolta “Spirit Power: The Best Of Johnny Marr“.

Johnny Marr torna in Italia per due attesissimi concerti a Milano (6 novembre al Fabrique) e Bologna (7 novembre all’Estragon) nel novembre 2025. Un’occasione imperdibile per ripercorrere la sua straordinaria carriera solista e celebrare l’uscita della raccolta Spirit Power: The Best Of Johnny Marr, pubblicata nel 2023.

La tournée europea inizierà il 21 ottobre da Lille in Francia per proseguire poi a Parigi, Liegi, Utrecht, Colonia, Amburgo, Copenhagen, Berlino, Monaco, Vienna, Zurigo per concludersi in Italia.



Pubblicato il 3 novembre 2023, Spirit Power: The Best Of Johnny Marr è un viaggio attraverso i momenti più significativi della sua carriera solista, con brani tratti dai suoi quattro album da Top 10 britannica (The Messenger, Playland, Call The Comet, Fever Dreams Pts 1-4), singoli indipendenti e due inediti: Somewhere e The Answer.

“Volevo scrivere canzoni che potessero essere ascoltate ovunque, in qualsiasi momento della giornata“, ha spiegato Marr. Il risultato è una raccolta che spazia dal synth-rock ipnotico di Armatopia alla malinconia poetica di New Town Velocity, passando per l’energia immediata dei nuovi brani.



Non solo carriera solista: nel 2024, Marr ha riportato in vita un altro capolavoro del suo percorso, Boomslang (2003), album inciso con la sua band The Healers. La versione rimasterizzata, arricchita da 7 brani inediti e materiale d’archivio, offre una nuova prospettiva su uno dei suoi lavori più sperimentali.

Dai mitici The Smiths alle collaborazioni con The The, Electronic, Modest Mouse, Hans Zimmer e Billie Eilish (con cui ha firmato la colonna sonora Oscar-nominata di No Time To Die), Marr è uno dei chitarristi più influenti di sempre. Con quattro album solisti, un’autobiografia dedicata alle sue chitarre (Marr’s Guitars) e una carriera in continua evoluzione, Johnny Marr si conferma un artista senza tempo.



https://johnnymarr.com/

https://www.instagram.com/johnnymarrgram/

https://www.facebook.com/officialjohnnymarr