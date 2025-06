I leggendari Wu-Tang Clan hanno appena annunciato un progetto che farà impazzire i fan dell’hip-hop e dei videogiochi: “Wu-Tang: Rise Of The Deceiver“, un gioco d’azione multiplayer che unisce combattimenti spettacolari e una colonna sonora da urlo!

La trama: Shaolin chiama alle armi!

Nel gioco, i giocatori dovranno unirsi ai Wu-Tang Clan per salvare Shaolin dalle grinfie del malvagio Deceiver. Usando i poteri e la saggezza del gruppo, sarà possibile riportare la pace in un’avventura che promette azione, collaborazione e tanta musica iconica.

Una colonna sonora che è una celebrazione dell’hip-hop

Oltre ai classici intramontabili come “C.R.E.A.M.” e “Protect Ya Neck”, il gioco includerà nuovi brani prodotti da DJ Just Blaze e alcune gemme meno conosciute del catalogo Wu-Tang, pensate per i fan più fedeli.

“Questo progetto è una lettera d’amore alla cultura hip-hop e ai Wu-Tang in generale“, ha spiegato Blaze a Rolling Stone. “Ho avuto la libertà di re-immaginare la nostra musica in un modo epico, come in un sogno.”



