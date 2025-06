I fratelli brasiliani Cavalera sono pronti a riportare in vita uno degli album più iconici della storia del metal. Dopo il successo dei tour dedicati a Beneath the Remains (2018) e Arise (2022), Max e Igor Cavalera hanno annunciato un nuovo, attesissimo progetto: un tour negli USA nell’autunno 2025 in cui eseguiranno per intero Chaos A.D., il leggendario album dei Sepultura del 1993. Ad accompagnarli come special guest ci saranno i Fear Factory, in un lineup che promette di far esplodere di energia ogni palco. Il tour inizia il 18 settembre da Louisville per concludersi dopo diciotto tappe il 18 ottobre a Dallas.



Chaos A.D. non è stato solo un album, ma una rivoluzione. Uscito nel 1993, segnò un punto di svolta per i Sepultura, che abbandonarono parzialmente le sonorità thrash più estreme per abbracciare groove, punk e tribal, creando un sound unico e influenzando generazioni di band gettando le basi per il successivo, e seminale, album “Roots”.

Max Cavalera aveva già accennato alla possibilità di un tour dedicato a Chaos A.D. in un’intervista del 2023:

“È un disco speciale, che ha rotto gli schemi. Prima di Chaos A.D., il metal era tutto velocità e aggressività. Noi abbiamo mostrato che si poteva essere potenti anche con ritmi più lenti e groove.”

https://www.sepultura.com.br/

https://www.instagram.com/sepultura