I Big Thief hanno appena pubblicato All Night All Day, il secondo estratto dal loro sesto album in studio, Double Infinity, in uscita il 5 settembre 2025. Dopo il primo singolo, Incomprehensible – descritto come un vortice di chitarre psych-folk graffianti, percussioni stratificate e la voce cristallina di Adrianne Lenker – questa nuova traccia esplora l’amore e il desiderio in una forma pura, libera da ogni vergogna.

Double Infinity, registrato lo scorso inverno al Power Station di New York, promette di essere un lavoro corale e spontaneo. La band – insieme a una cerchia di musicisti tra cui Laraaji, Hannah Cohen e June McDoom – ha suonato per nove ore al giorno, improvvisando arrangiamenti e catturando l’alchimia del momento. Dom Monks, storico collaboratore dei Big Thief, ha curato produzione, ingegneria e missaggio, mantenendo un approccio il più possibile live e organico.

L’album sarà disponibile in digitale, CD, cassetta e vinile (nero standard, edizione verde per i negozi indipendenti e Sparkle Universe per i webstore Big Thief/4AD).

A settembre, i Big Thief partiranno con il Somersault Slide 360 Tour, toccando templi della musica come The Greek Theatre di Berkeley, l’Hollywood Bowl di Los Angeles (il loro più grande headline show finora) e il Teatro Metropolitan di Città del Messico, prima tappa messicana della band. I biglietti sono già in vendita, ma nuovi date potrebbero essere annunciate a breve.



