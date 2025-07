Dopo otto anni di silenzio discografico, Jens Lekman è pronto a regalarci una nuova, poetica avventura. Il cantautore svedese ha annunciato l’uscita del suo attesissimo album ‘Songs for Other People’s Weddings’, in arrivo il 12 settembre per Secretly Canadian, anticipato dal malinconico e raffinato primo singolo ‘Candy From a Stranger’.

L’album è un progetto narrativo ambizioso, che ruota attorno alla figura di J, un musicista sfortunato in amore che si esibisce ai matrimoni, scrivendo canzoni personalizzate per le coppie che sta per sposarsi. Un tema che Lekman aveva già esplorato nel 2004 con ‘If You Ever Need a Stranger (To Sing at Your Wedding)’, ma che ora diventa un intero disco-concept, ispirato a ‘Watertown’ di Frank Sinatra.

Ma non finisce qui: insieme all’album, arriverà anche un romanzo scritto a quattro mani con David Levithan, autore culto noto per ‘Nick & Norah – Tutto accadde in una notte’. Il libro, intitolato ‘Songs for Other People’s Weddings: A Novel’, e l’album si intrecciano in un dialogo continuo: alcune storie nate per le canzoni sono finite nel romanzo, e viceversa.

Il primo singolo, accompagnato da un video suggestivo (che potete guardare qui), cattura l’essenza romantica e malinconica del progetto, con la voce di Matilda Sargren nei panni di V, la fidanzata del protagonista.

https://www.jenslekman.com

https://www.instagram.com/jenslekman/

https://www.facebook.com/JensLekmanOfficial