Potremmo dire punk teatrale per l’anziano e iconico punk inglese il quale continua il suo percorso artistico, incurante delle mode e del tempo che passa. Al BOnsai di Bologna domenica 20 luglio, John Lydon, a capo dei suoi Public Image Ltd. (PIL), ha regalato al pubblico una piacevolissima serata con un concerto di un’ora e mezza.

Con un inizio puntuale alle 21:30, il quartetto inglese ha proposto quattordici brani, dimostrando non solo di essere uno dei pochi gruppi che hanno creato il post-punk ed essere ancora in attività più che dignitosamente, ma anche che tutte le band del revival post-punk devono molto, se non tutto, ai PIL – a partire dagli ottimi Viagra Boys.

Gran parte del setlist si è concentrata su ritmiche P-Funk, accentuate molto più che in studio. Mentre Lydon, tra una strofa e l’altra, volteggia e balla in modo sinuoso, gli altri tre membri non si risparmiano. Il più dinamico è il chitarrista Lu Edmunds, che spesso si lascia trascinare dalle ritmiche da lui stesso create, volteggiando e ballando in modo scatenato, alternando tra ukulele e bouzouki. Il batterista Bruce Smith è puntuale e preciso come un orologio svizzero, scandendo ritmi e tempi in perfetta sintonia con l’ottimo Scott Firth, al basso, contrabbasso elettrico e tastiere.

Il concerto è iniziato con il P-Funk slabbrato ma controllato di “Home”, seguito da “Know Now”, in cui Lydon canta in modo convulso e spezzettato. Tra i cavalli di battaglia, i PIL hanno offerto al pubblico la versione dilatata e sinuosa, con affondi di chitarra, di “Poptones”, il grande (e unico) brano punk di “Public Image” e un’intensa e magnifica “Rise”. Con “Shoom” ci hanno catapultato direttamente negli anni ’80 dance-P-Funk, brano che ha fatto il paio con “Warrior”.

Per concludere, vanno segnalate due cose: la prima è Edmunds che suona il bouzouki con l’archetto in “Flowers of Romance”, e la seconda sono i tre minuti di pausa sigaretta che Lydon ha chiesto dopo un’ora di concerto. Almeno questa volta è stato educato!



https://www.pilofficial.com/

https://www.facebook.com/pilofficial

https://www.instagram.com/pilofficial



Foto da https://www.facebook.com/BOnsaiBologna