Ci sono voluti quasi dieci anni, ma i Liars sono pronti a rimettersi in strada. Angus Andrew ha annunciato i dettagli di A Ban On Plastic Bag Bans, l’undicesimo album in studio, in arrivo il 5 marzo 2027 per Mute. Ad accompagnare la notizia, il video del primo singolo “Ice Pick, Kalamazoo” e un tour europeo che segna il ritorno dal vivo dopo un decennio di assenza.

Il giro di date, previsto per l’autunno 2026, porterà la band in club intimi e festival tra ottobre e novembre, con una tappa italiana da non perdere: il 5 ottobre all’Arci Bellezza di Milano. Il tour toccherà anche Bucarest (2/10), Nantes (3/10), Cracovia con una performance speciale per i vent’anni di Drum’s Not Dead all’Unsound Festival (9/10), Belgrado (10/10), Praga (12/10), Berlino (13/10), Amsterdam (15/10), Kortrijk (17/10), Liegi (18/10), Londra (20/10), Parigi (22/10) e Copenaghen (24/10).

A Ban On Plastic Bag Bans nasce da un’esperienza diretta e alienante: dopo essersi trasferito a Kalamazoo, Michigan, Andrew si è ritrovato a vivere avvolto da un odore tossico persistente, proveniente da un impianto di imballaggi che rilasciava idrogeno solforato in quantità pericolose. Invece di subire, si è gettato in una battaglia civica contro l’azienda, scontrandosi con indifferenza istituzionale e potere corporativo. Il titolo si riferisce a una legge del Michigan che vieta ai governi locali di proibire i sacchetti di plastica monouso: una norma assurda che diventa metafora di un sistema in cui il tentativo di ridurre il danno ambientale può trasformarsi in reato. «Non era solo l’ambiente a essere inquinato, ma anche la mia mente».

Dopo The Apple Drop del 2021, Andrew aveva messo in pausa la scrittura dedicandosi all’etichetta No Gold e alla piattaforma Essential Tremors. Un periodo di ascolto che si è rivelato fecondo: senza accorgersene, stava già costruendo un album fatto di osservazioni e assurdità quotidiane. Le registrazioni, tra Stati Uniti e Australia, hanno visto tornare Laurence Pike e Cameron Deyell, già collaboratori negli ultimi lavori. Nessun brano preconfezionato, solo fiducia e improvvisazione.

Il risultato è un disco che non vuole fare la morale, ma raccontare cosa costa a una persona continuare a lottare contro forze che sembrano immobili. «Ti abitui così tanto a qualcosa che perdi il senso di ciò che hai davanti». Con A Ban On Plastic Bag Bans, i Liars tornano a ricordarcelo – a modo loro, distorto, ipnotico e necessario.



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