“Are you ready: the first studio recordings (inner ear – march 1979)” esce il 6 novembre per Trust records. ascolta la prima versione di “Pay to cum”, rimasterizzata da Ian Mackaye. (il video ha restrizioni, clicca su e apri una nuova finestra)

C’è un momento preciso in cui una leggenda smette di essere solo una voce di corridoio e diventa suono. Per i Bad Brains quel momento ha una data: marzo 1979, Inner Ear Studios. Da quella sessione di un’ora, nata quasi per gioco, è nato tutto: il mito, la velocità, l’attitudine. Oggi quella registrazione riemerge dal passato con un titolo che è già un programma: Are You Ready: The First Studio Recordings (Inner Ear – March 1979), in uscita il 6 novembre per Trust Records.

Non è un semplice archivio riesumato. È la prima volta che sei tracce primordiali della band di Washington D.C. vedono la luce in forma ufficiale, rimixate da un nome che con quel suono ci è cresciuto: Ian MacKaye, leggenda di Fugazi e Minor Threat. Il primo assaggio è la versione più antica mai ascoltata di “Pay to Cum”, un pezzo che qui suona più melodico e scattante del mostro di velocità che conosciamo, sospeso tra punk e hardcore come se nessuno avesse ancora deciso dove andare a sbattere.

Il video che accompagna il brano pesca da filmati di un concerto al CBGB di fine anni ’70: immagini grezze, energia palpabile, quel tipo di eccitazione che si prova solo quando si assiste a qualcosa che sta per esplodere. Darryl Jenifer, bassista della band, racconta così la genesi del riff: «È nato da un flusso di vibrazioni punk rock alimentato dai Ramones, dai Damned e dai Return to Forever. È stato un regalo che ci ha fatto da trampolino verso il nostro suono: puro caos a tre accordi, dritto per dritto, con qualche pausa e uno stop. Il titolo non significava niente, era solo un gioco di parole divertente».

L’uscita del disco sarà celebrata nella città natale della band con due eventi: il 5 novembre alla Martin Luther King Jr. Memorial Library si terrà una conversazione tra Jenifer e MacKaye, mentre dal 6 novembre la Lost Origins Gallery ospiterà la mostra d’archivio Are You Ready. I preordini sono già aperti.



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