Peter Buck dei R.E.M. (chitarre acustiche), Rich Robinson dei Black Crowes (chitarre acustiche ed elettriche), Barrett Martin degli Screaming Trees (batteria, contrabbasso, vibrafono e cori) e il cantante Joseph Arthur hanno formato il supergruppo Silverlites. La band debutterà con un album il 15 novembre tramite la label Sunyata Records. Nell’album ci saranno 12 tracce registrate nel leggendario studio di Seattle di proprietà di Jack Endino e mixate nel 2021 con Daniel Sanint ai Flux Studios di New York City.

Il primo singolo della band è “Don’t Go, Don’t Stay” che potete ascoltare qui sotto. Il brano ci introduce il suono roots-rock dei Silverlites, mentre Arthur canta sulla strumentazione organica di Buck, Robinson e Martin – l’ultimo dei quali ha registrato le tracce iniziali di chitarra acustica in una stanza d’albergo di Nashville nel 2019.



