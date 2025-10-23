Il Re del Macabro è tornato e annuncia alle “schiere di punk e demoni” il suo nuovo progetto. Rob Zombie, vero nome Robert Bartleh Cummings leader del gruppo White Zombie, ha sollevato il velo sul suo ottavo album in studio dal titolo ‘The Great Satan’.

La data di pubblicazione è il 21 Febbraio e verrà pubblicato dalla storica etichetta Nuclear Blast. Ma questo non è solo il successore del psichedelico The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy (2021), bensì, come annuncia il comunicato stampa, è un viaggio a ritroso nel tempo, un tuffo catartico e sanguinario nel suono primordiale che lo ha incoronato paladino dell’horror metal.

‘The Great Satan’ è preannunciato come una “mattatoio di heavy rock e metal anthemico, infuso di punk“, un esplicito ritorno alle radici ‘Hellbilly’. Un segnale potente, reso ancor più significativo dal ricongiungimento con Blasko, il bassista originale della sua formazione solista, avvenuto lo scorso anno. L’alchimia della formazione classica potrebbe essere la chiave per questo ritorno alle origini più crudo e diretto.

Ad accompagnare l’annuncio, il primo inno da questo nuovo capitolo: “Punks and Demons“. Un assaggio che, come previsto, unisce il trademark industriale di Zombie a una rinnovata furia garage-punk, un inno da cantare a squarciagola in un mosh pit infernale.

