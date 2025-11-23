Dodici anni di attesa, un solo nome: Babyshambles. Pete Doherty rianima il suo progetto post-Libertines non solo con un tour, ma con un nuovo, inaspettato singolo che suona come una lettera d’amore per la sua Inghilterra ribelle.
Si intitola “Dandy Hooligan”, e non è semplicemente una canzone. È un manifesto di stile e sostanza, un brano che Pete Doherty descrive con la sua prosa sempre poetica: «Una canzone reggae-ska-pop elegante e ben confezionata… con una melodia così dolce da farvi marciare a tempo col vostro bastone da passeggio affilato».
Ma sotto la superficie della melodia orecchiabile, si nasconde un tributo alla concretezza. La voce dalla base operativa dei Babyshambles rivela che il pezzo è un omaggio a una leggenda della lotta al National Front, Bob Morris, che compare anche nel videoclip. A dirigere l’opera, Roger Sargent, che firma un lavoro visivo che completa perfettamente il racconto musicale (guarda il video in fondo all’articolo).
E mentre il singolo inizia a risuonare, i Babyshambles si preparano a riconquistare i palchi. La band è pronta a partire la prossima settimana per il primo tour in 11 anni, un tour di 17 date che attraverserà il Regno Unito a novembre e dicembre. Due appuntamenti, come quello londinese alla Brixton Academy e una delle due serate di Glasgow, sono già sold out, segno che l’attesa era palpabile.
Ecco tutte le date del tour:
- Gio 13 Novembre: Coventry, HMV Empire
- Ven 14 Novembre: Norwich, The Nick Rayns LCR
- Dom 16 Novembre: London, O2 Academy Brixton (SOLD OUT)
- Lun 24 Novembre: Oxford, O2 Academy
- Mar 25 Novembre: Stoke, Keele SU
- Mer 26 Novembre: Birmingham, O2 Academy
- Gio 27 Novembre: Cardiff, Tramshed
- Sab 29 Novembre: Liverpool, Mountford Hall
- Dom 30 Novembre: Manchester, O2 Victoria Warehouse
- Lun 1 Dicembre: Middlesbrough, Empire
- Mar 2 Dicembre: Newcastle, O2 City Hall
- Gio 4 Dicembre: Glasgow, O2 Academy (SOLD OUT)
- Ven 5 Dicembre: Glasgow, O2 Academy
- Dom 7 Dicembre: Leeds, O2 Academy
- Lun 8 Dicembre: Nottingham, Rock City
- Mar 9 Dicembre: Bristol, O2 Academy
- Lun 15 Dicembre: London, KOKO