Il brano, pubblicato da Mute, nasce da una conversazione sugli uccelli che compaiono dopo la morte di una persona cara. Il 12” in vinile verde trasparente esce il 4 dicembre con sei versioni, tra cui quelle firmate da Regis, Pye Corner Audio e Boothnavy. il visualizer è stato girato tra Giappone e Inghilterra



Martin Gore ha scelto di tornare con un progetto che non ha nulla a che vedere con i Depeche Mode. Si chiama “Cross Whisper” ed è il risultato di una collaborazione con l’artista e paroliere Cliff Damavandi e con la figlia Johnnie Lee alla voce, sotto il nome di MG x CD + JL =. Il brano è uscito il 19 ottobre per Mute, e sarà disponibile in un 12” in vinile verde trasparente dal 4 dicembre .

La genesi di “Cross Whisper” è raccontata dalla stessa etichetta. Durante una conversazione con alcuni amici, il discorso è scivolato sui fenomeni inspiegabili. Gore ha raccontato che ogni volta che una persona a lui vicina muore, degli uccelli iniziano a comparire fuori dalla sua finestra. “Quando è morta mia madre, è arrivato un uccello, e di nuovo quando è morto il mio cane. Quando è morto il mio gatto, un uccello è entrato in casa ed è volato giù per le scale fino alla stanza in cui dormiva”.

Cliff Damavandi è rimasto colpito dalla storia al punto da scriverne le parole, che Gore ha poi musicato. “Mentre Martin raccontava, era così vivo, e riuscivo a sentire la storia oltre che ad ascoltarla. C’era qualcosa di altro che mi ha spinto a scrivere quelle parole” .

Il pezzo si apre con voci sussurrate che gradualmente lasciano spazio ai sintetizzatori, tra melodie ondeggianti e un martellare insistente che richiama l’uccello che aveva visitato lo studio di Gore.

Il 12” contiene sei tracce: l’originale e cinque remix. Tra questi, quello di ANNA, dj e producer brasiliana con base a Lisbona, che ha raccontato di averlo realizzato al ritorno da cinque giorni passati all’Ozora Festival: “Sono tornata a casa con una gran voglia di entrare in studio e creare qualcosa che avesse quelle vibrazioni psichedeliche. E poi sono arrivate le tracce originali di Martin, che si adattavano perfettamente a ciò che avevo in mente”.

La producer olandese Vera Grace ha invece descritto un approccio più sperimentale: “Ho costruito diverse sezioni distinte, che alla fine ho riunito in un unico brano: una parte guidata dagli accordi e un’altra in cui suoni elettronici rarefatti e atmosferici si insinuano tra le percussioni, portandomi in una direzione diversa rispetto a quella che esploro abitualmente nelle mie produzioni techno” .

Completano la tracklist i remix di Regis (“Learn To See Mix”), Pye Corner Audio e Boothnavy (“Murmuration Remix”) .

Il video che accompagna “Cross Whisper” è stato girato da Luca Bailey tra Giappone e Inghilterra. Le immagini restituiscono l’atmosfera sospesa del brano, con una fotografia che alterna paesaggi naturali a interni domestici, in linea con il tema degli uccelli come messaggeri tra vivi e morti .

Per Gore, “Cross Whisper” rappresenta una deviazione dal suo lavoro con i Depeche Mode, ma anche una conferma della sua capacità di muoversi su territori elettronici con la stessa naturalezza con cui scrive canzoni pop. La differenza è che qui non c’è una band a fare da contraltare: solo sintetizzatori, voci sussurrate e una storia che vale la pena raccontare.

https://www.martingore.com/

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Photo credit Travis Shinn

<a href="https://martingore.bandcamp.com/album/cross-whisper">Cross Whisper by MG x CD + JL =</a>