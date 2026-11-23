L’ex voce dei R.E.M. ha confermato che il debutto solista uscirà la prossima primavera, dopo aver a lungo sperato in una pubblicazione entro la fine del 2026. La prima canzone e il video saranno disponibili cinque secondi dopo la mezzanotte del 31 dicembre. alla produzione Andrew Watt, con Peaches come ospite. Michael Stipe ha finalmente messo una data sul suo primo album solista. Dopo anni di annunci, rinvii e dichiarazioni contraddittorie, l’ex frontman dei R.E.M. ha spiegato al Los Angeles Times che il disco uscirà a maggio 2027, mentre il primo singolo arriverà a Capodanno. Una tempistica che segna un ulteriore slittamento rispetto a quanto lo stesso Stipe aveva dichiarato ad aprile, quando aveva parlato di una pubblicazione entro la fine del 2026. La strategia scelta da Stipe è tanto semplice quanto curiosa: la prima canzone uscirà la notte del 31 dicembre, e cinque secondi dopo l’inizio del nuovo anno sarà disponibile anche il video. “Cinque secondi dopo l’inizio del nuovo anno ci sarà una nuova canzone con un video che introduce il disco”, ha spiegato . Al momento non è chiaro se il singolo sarà “The Rest Of Ever“, il brano presentato dal vivo ad aprile al Late Show di Stephen Colbert, o un altro pezzo ancora inedito. Ne abbiamo dato notizia il mese scorso QUI Il disco nasce dalla collaborazione con Andrew Watt, produttore che negli ultimi anni ha lavorato con Rolling Stones, Iggy Pop e Pearl Jam. I due si sono conosciuti lavorando insieme a “I Played The Fool” per la serie HBO “Rooster”, e la chimica è stata tale che Watt ha finito per produrre l’intero album. Stipe ha descritto il gruppo di musicisti coinvolti come “una galleria di ladri”, precisando di aver riunito “un gruppo di persone davvero eccezionale” e di essere soddisfatto di come sta procedendo il lavoro. In un’intervista separata al podcast di Monica Lewinsky, Stipe ha anche rivelato che Peaches sarà ospite sul disco. “Ho scritto due parti pensando a lei. Mi servono la sua voce e la sua energia in questo album”, ha detto, spiegando che alcune canzoni hanno una vena disco e che Peaches è particolarmente adatta a quel tipo di suono. Non è la prima volta che i due collaborano: Peaches era già apparsa in “Collapse Into Now”, l’ultimo album dei R.E.M. del 2011. Per Stipe, questo disco rappresenta un ritorno alla musica dopo un lungo periodo di silenzio. Nel 2019 aveva dichiarato di avere diciotto canzoni pronte, ma gli anni successivi sono stati segnati da pause e ripartenze. Ad aprile, durante la già citata ospitata da Colbert, aveva raccontato che una delle tracce era nata dal suono di un albero registrato nel suo cortile in Georgia e riprodotto a se stesso, con l’aggiunta di un canto marinaresco . Ora, con la data di maggio 2027, il disco sembra davvero a un passo. “Sono così immerso in quello che sto facendo che sento davvero di stare riconquistando il mio posto nella musica attraverso questo disco”, ha detto Stipe. “Il disco uscirà, alla gente piacerà o no, e in ogni caso sarò grato e felice di averlo fatto. Poi potrò farne un altro, e un altro ancora. Ho già idee su cosa voglio fare dopo”. https://www.instagram.com/michaelstipe
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