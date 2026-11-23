

I Portishead hanno scelto di schierarsi. La band di Bristol ha aderito alla campagna “No Music For Genocide” e ha rimosso la propria discografia dalle piattaforme di streaming in Israele. La notizia, riportata per prima dalla newsletter israeliana Haaretz, è stata poi confermata dalla stessa campagna sui social, e Geoff Barrow l’ha rilanciata con un post che non lascia spazio a interpretazioni.

I tre album in studio dei Portishead — “Dummy” del 1994, l’omonimo del 1997 e “Third” del 2008 — non sono più accessibili su Spotify, Apple Music e sulla pagina YouTube ufficiale della band in Israele. Stando a quanto riportato, sulla pagina YouTube del gruppo restano disponibili solo sei brani, mentre alcune tracce continuano a essere ascoltabili attraverso compilation. I lavori solisti di Beth Gibbons e i dischi dei Beak>, il progetto di Geoff Barrow, risultano ancora disponibili.

La band non ha pubblicato una dichiarazione ufficiale, ma l’adesione alla campagna è stata confermata dagli stessi organizzatori di “No Music For Genocide” attraverso le loro storie su Instagram. Barrow, dal canto suo, ha condiviso un post dell’artista Annie Lennox che metteva a confronto immagini di Gaza nel 2023 e nel 2026, aggiungendo una didascalia secca: “E poi la gente si chiede perché boicottiamo Israele”.

La campagna è un’iniziativa di boicottaggio culturale che invita artisti e detentori di diritti a ritirare la propria musica dalle piattaforme di streaming in Israele, in risposta a quanto dichiarato dalla Commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite, che nel settembre 2025 ha concluso che Israele ha commesso genocidio contro i palestinesi a Gaza. Israele ha respinto queste accuse definendole “distorte e false”.

La campagna ha raccolto l’adesione di centinaia di artisti. Tra i primi nomi a schierarsi ci sono stati Massive Attack, Fontaines D.C., Amyl & The Sniffers e Kneecap. A questi si sono aggiunti, tra gli altri, Paramore, Rina Sawayama, Primal Scream, Faye Webster, Japanese Breakfast, King Krule, MJ Lenderman, Mannequin Pussy, Wednesday, Soccer Mommy, Björk, Lorde, IDLES, MUNA, Clairo, Wolf Alice, Lucy Dacus, AURORA, My Bloody Valentine, Denzel Curry e Shygirl.

In una dichiarazione riportata da Euronews, la campagna ha spiegato la propria posizione: “La cultura non può fermare le bombe da sola, ma può aiutare a respingere la repressione politica, spostare l’opinione pubblica verso la giustizia e rifiutare l’art-washing e la normalizzazione di qualsiasi azienda o nazione che commetta crimini contro l’umanità”.

L’adesione alla campagna non arriva dal nulla. Nel settembre 2025 i Portishead si erano riuniti per una performance registrata di “Roads”, con un quartetto d’archi, per il concerto benefico “Together For Palestine” organizzato da Brian Eno alla OVO Arena Wembley di Londra. Era stata la prima esibizione della band dal 2022.

In quell’occasione Barrow aveva dichiarato: “Non possiamo essere lì di persona ma volevamo disperatamente essere coinvolti per far sentire la nostra voce e aiutare a fermare il Genocidio in corso in questo momento. Siamo incredibilmente onorati di stare in solidarietà con la Palestina e di far parte di questo evento cruciale. Il genocidio deve finire”.

Più di recente, il chitarrista Adrian Utley ha partecipato a “Flags”, il brano collettivo guidato da Damon Albarn per la compilation “HELP(2)”, i cui proventi sono andati a War Child UK per sostenere i bambini a Gaza e in altre zone di conflitto.



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