Mentre il mondo si tuffa nel consueto mare di jingle bells e cori natalizi, David Byrne, genio fondatore dei Talking Heads e curatore musicale dalla sensibilità unica, lancia il primo controcanto della stagione 2025. Non un classico album di cover, ma una playlist pensata appositamente per gli scettici: “David Byrne Radio Presents: Christmas Music for People Who Hate Christmas Music”.

La raccolta, disponibile su Spotify, è un viaggio di 32 tracce che esplora territori inaspettati. Byrne costruisce un ponte sonoro tra leggende come Prince e Run-D.M.C. e voci contemporanee come FINNEAS e 100 gecs, mescolando generi con la sua consueta maestria. Il risultato? Un’esperienza di ascolto coesa e sorprendente, che sostituisce al tradizionale spirito natalizio un’energia frizzante e irriverente.

“Questa playlist non riguarda il solstizio, né ha un’agenda pagana“, ha chiarito Byrne in una dichiarazione. “Sono brani scalmanati e divertenti che prendono delicatamente in giro e fanno riferimento alle festività. Godetevela!“. Un invito a vivere il periodo festivo con un sottofondo diverso, lontano dagli stereotipi.

L’iniziativa arriva a pochi giorni dalla sua recente apparizione all’iconico Tiny Desk Concert di NPR, dove ha ripercorso classici dei Talking Heads come “Nothing But Flowers” e “Life During Wartime”, affiancandoli a nuovi brani tratti dal suo ultimo album, “Who Is the Sky?”.

Proprio in supporto a questo nuovo lavoro, Byrne è attualmente impegnato in un mastodontico tour mondiale. Dopo le ultime date nordamericane a Miami, nel 2025 porterà il suo live show in giro per il globo, promettendo performances che sono sempre un evento culturale a sé stante.

Per chi cerca un dicembre alternativo, la playlist di Byrne potrebbe essere la colonna sonora perfetta: un regalo anticonformista dal gusto impeccabile, firmato da uno dei visionari della musica contemporanea.



https://whoisthesky.davidbyrne.com/