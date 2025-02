I Death Cab for Cutie hanno annunciato un tour speciale per celebrare il 20° anniversario del loro album di debutto su major, “Plans“, uscito nel 2005. Seattle (31 luglio al Climate Pledge Arena), Chicago (6 agosto al The Chicago Theatre) e New York City (12 agosto al Brooklyn Paramount) sono le tappe salienti di questo tour.

I concerti di Chicago e Seattle vedranno come ospiti i Nation of Language, mentre a New York si esibiranno The American Analog Set, storici collaboratori di Ben Gibbard, leader dei Death Cab for Cutie. Questi ultimi torneranno a suonare nella Grande Mela dopo 20 anni di assenza.

Il tour di “Plans” arriva dopo le celebrazioni per il 20° anniversario di un altro album iconico della band, “Transatlanticism”, e del progetto parallelo di Gibbard, The Postal Service, con il loro album “Give Up”. Un’occasione imperdibile per i fan, che potranno rivivere i capolavori di una delle band più amate degli ultimi due decenni.



