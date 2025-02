Ezra Furman ha annunciato l’uscita del suo decimo album, “Goodbye Small Head“, prevista per il 16 maggio sotto l’etichetta Bella Union. Il titolo, tratto da un verso del brano “Get Up” delle Sleater-Kinney, simboleggia per Furman un momento di massima espressione artistica: “Rappresenta una band che raggiunge il picco delle sue capacità“, ha spiegato. Con la sua ironia caratteristica, ha aggiunto: “Se fossi un critico musicale, lo definirei un disco di orchestral emo prog-rock arricchito da campioni. Per fortuna non lo sono!“

Il primo singolo, “Grand Mal”, apre l’album e prende il nome da un “termine obsoleto per indicare un attacco epilettico maggiore”. Scritto insieme a “Sudden Storm” in un unico momento di creatività ipomaniacale, il brano è stato ispirato da una conversazione con un amico epilettico sulla “natura mistica di certi attacchi”. Il video, diretto da Eleanor Petry.



