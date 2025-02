Dopo mesi di indiscrezioni, Neil Young ha ufficializzato un attesissimo tour mondiale che nel 2025 porterà il leggendario cantautore canadese attraverso Regno Unito, Europa e Nord America. L’annuncio, diffuso sul suo sito ufficiale, è arrivato a pochi giorni dalla conferma della sua partecipazione a Glastonbury 2025, uno dei festival musicali più iconici al mondo, dove Young tornerà a calcare il palco dopo oltre 15 anni di assenza.

“La musica unisce! Saremo lì con voi! Unitevi a noi per celebrare l’estate della democrazia”, ha scritto il musicista sul sito ufficiale, aggiungendo: “Vecchie canzoni e nuove canzoni. Vecchie parole e nuove parole. Lunghi assoli! Ci ritroveremo insieme questa estate”. Un invito che già fa presagire un mix tra i classici intramontabili del suo repertorio e nuovi brani, in linea con il suo spirito sempre in evoluzione.

Ad accompagnare Young in questa nuova avventura ci saranno i The Chrome Hearts, la sua band attuale, con cui ha recentemente pubblicato il singolo Big Change. Il gruppo, che ha già collaborato con Young in diverse occasioni, sarà al suo fianco anche nella produzione del prossimo album, attualmente in fase di mastering e previsto per aprile 2025, poco prima dell’inizio del tour.



Il tour, però, non è stato annunciato senza qualche intoppo. Nei giorni scorsi, Young aveva anticipato alcune date per Regno Unito, Stati Uniti, Canada ed Europa, salvo poi ritrattare, spiegando che c’era stato “un errore nelle informazioni ricevute”. Una retromarcia che aveva lasciato i fan con il fiato sospeso, ma che è stata rapidamente chiarita: il tour è confermato, e anzi, un festival inizialmente escluso è stato reinserito nel calendario.

Uno dei momenti più attesi del tour sarà senza dubbio il ritorno di Young a Glastonbury, dove si esibirà come headliner nel giugno 2025.

Non è stato, però, un ritorno semplice. Young aveva inizialmente declinato l’invito a partecipare al festival a causa della partnership di Glastonbury con la BBC, con cui l’artista ha avuto divergenze in passato. Tuttavia, sembra che le tensioni siano state superate, e la sua presenza a Glastonbury è ora ufficialmente confermata.



Con una carriera che abbraccia oltre cinque decenni, Neil Young è considerato uno dei più influenti e innovativi artisti della musica contemporanea. Dai suoi esordi con i Buffalo Springfield alla collaborazione con Crosby, Stills & Nash, passando per album iconici come Harvest (1972) e Rust Never Sleeps (1979), Young ha sempre mantenuto una voce unica, capace di parlare di temi sociali, ambientali e politici con una sincerità rara. Il suo impegno per i diritti civili e l’ambiente lo ha reso un’icona non solo musicale, ma anche culturale.

Il tour del 2025 si annuncia quindi come un’occasione imperdibile per ripercorrere la sua straordinaria carriera e scoprire le nuove sfide artistiche di un artista che, a 79 anni, continua a sorprendere e ispirare.



https://neilyoungarchives.com/

https://www.facebook.com/NeilYoungRepriseRecords



Questi gli appuntamenti:

Giugno

18 Rättvik, Svezia

20 Bergen, Norvegia

22 Copenhagen, Danimarca

26 Dublin, Irlanda

Jun 30 Brussels, Belgio

Luglio

01 Groningen, Olanda

03 Berlin, Germania

04 Mönchengladbach, Germania

08 Stuttgart, Germania

Agosto

8 Charlotte, NC

10 Richmond, VA 13 Detroit

15 Cleveland, OH

17 Toronto, ON

21 Gilford, NH

23 New York, NY

24 Bethel, NY

27 Chicago, IL

Settembre

1 Denver, CO

5 George, VA

6 Vancouver, BC

10 Bend, OR

12 Mountain View, CA

15 Los Angeles, CA