Ryan Lee West, in arte Rival Consoles, è uno dei nomi più affascinanti della scena elettronica internazionale. Con una carriera che spazia dalla fine degli anni 2000. Il 4 luglio il produttore e musicista londinese pubblicherà il suo nono album in studio, ‘Landscape From Memory’, per l’etichetta Erased Tapes.

Il progetto è anticipato dal primo singolo, ‘Catherine’, che potete ascoltare qui sotto. Il brano, dedicato alla compagna di West, nasce da un’idea melodica riscoperta dopo anni: “Di recente mi sono imbattuto in questo schizzo di un’idea che ho creato molto tempo fa. Il titolo prende il nome dalla persona che mi ha fatto capire che questa idea aveva qualcosa di speciale, qualcosa a cui dovevo tornare”, racconta il producer.

‘Landscape From Memory’ arriva dopo un anno di pausa creativa per West, che ha definito il periodo come un momento di frustrazione ma anche di rinascita. Dopo un decennio trascorso a produrre e scrivere musica ogni giorno, il musicista si è trovato a dover affrontare un blocco creativo, descritto come “una sensazione di essere inghiottito da una forza elementare”.

Il disco è un collage di frammenti audio scartati, rielaborati con un approccio aperto ed emotivamente fragile spingendosi fuori dalla sua comfort zone e trovando ispirazione in fonti inaspettate. Un cambiamento significativo è stato l’abbandono del suo studio di Hackney, un ambiente che aveva iniziato a percepire come troppo chiuso e controllato.

