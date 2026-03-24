Dopo un silenzio lungo quindici anni, i Seefeel annunciano il ritorno sulle scene con un nuovo full-length. Il disco, intitolato “Sol.Hz”, vedrà la luce il 1° maggio via Warp Records, storica casa discografica che ha accompagnato la band sin dagli esordi.

Il nuovo lavoro arriva a distanza di un anno dai due mini-album del 2024, Everything Squared e Squared Roots, e si inserisce in un momento di intensa attività live per il gruppo, attualmente impegnato in un tour europeo partito ad aprile. Ad anticipare l’uscita è il singolo “Ever No Way”, accompagnato da un video ufficiale già disponibile online.

“Sol.Hz” rappresenta l’ideale continuazione di quell’omonimo album del 2011, che a sua volta aveva segnato il ritorno della band dopo 14 anni di silenzio discografico. Nel frattempo, il catalogo storico dei Seefeel è stato oggetto di una preziosa opera di riscoperta, culminata nel 2021 con il cofanetto Rupt and Flex (1994–96). In concomitanza con quella pubblicazione, il producer KMRU aveva curato una mixtape intitolata Rapture to Rupt, che ora torna sotto forma di bonus CD esclusivo per Bleep in abbinamento al nuovo album.



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