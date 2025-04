Il duo sperimentale Matmos, composto da Drew Daniel e M.C. Schmidt, sta per lanciare un nuovo progetto: Metallic Life Review, in uscita il 20 giugno per Thrill Jockey, è un album costruito esclusivamente con suoni ricavati da oggetti metallici.

Non si tratta di un omaggio al metal tradizionale, ma di un’esplorazione sonora che trasforma materiali comuni – come cancelli di cimiteri, lattine e strumenti metallici – in composizioni glitchy e ipnotiche. Tra i collaboratori spiccano nomi come la leggendaria Susan Alcorn (pedal steel), Thor Harris (percussioni), Owen Gardner (glockenspiel), Jason Willett (Half Japanese, chitarra) e Jeff Carey, che ha manipolato lattine di alluminio.

In un’intervista, Daniel ha rivelato che l’album è intriso di significati personali: “Abbiamo registrato i cancelli di una cripta sotterranea e dedicato ‘Changing States’ a Susan Alcorn, che ci ha lasciato durante la lavorazione. ‘The Chrome Reflects Our Image’ è invece un tributo a David Lynch, la cui visione artistica ci ha profondamente influenzato.”

Il brano “Changing States“, già disponibile in anteprima, unisce melodie eclettiche a ritmi frammentati, dimostrando ancora una volta la genialità del duo.



I Matmos porteranno dal vivo la loro sperimentazione metallica in giro per gli Stati Uniti, con una tappa speciale il 21 giugno al Knockdown Center di New York, insieme a DJ Foodman, Giant Claw e in Italia torneranno a suonare in giugno: l’1 a Fano presso Bagno Elsa poi il 2 al Monk di Roma, il 4 al Giardino di Mentelacole di Genova, il 6 a Milano presso il Museo della scienza e infine il 7 al DumBo di Bologna.



http://vague-terrain.com/

https://www.facebook.com/matmosband

https://matmos.bandcamp.com/music