C’è un’ora della notte, a Melbourne, in cui la città sembra respirare da sola. Le strade sono vuote, i semafori lampeggiano come fari di una nave che non arriverà mai, e il vento porta con sé l’odore del mare anche quando sei a chilometri dalla costa. È in quell’ora che Fall Out of the Future sembra prendere forma: non come un disco, ma come un fenomeno atmosferico.

Ed è qualcosa di profondamente inquieto e magnetico che si materializza. Fall Out of the Future non si limita a raccontare la città: la abita, la attraversa, la osserva mentre si sgretola sotto il peso del tempo, della memoria e delle sue stesse contraddizioni.

Steph Hughes (voce e chitarra già nei Dick Diver e nei Boomgates) Arron Mawson (chitarramembro attivo di Stiff Richards, Slit System, e con un trascorso importante nei Doe St.), Alex Gionis (batteriagià membro di Boomgates e The Green Child) insieme al bassista Jackson Allen, costruiscono un lavoro che sembra registrato nel momento esatto in cui il futuro smette di essere una promessa e diventa un luogo da cui si precipita.

La scrittura della Hughes mantiene la delicatezza diaristica dei Dick Diver, la sua voce è un sussurro che arriva da un’altra stanza, come se stesse raccontando qualcosa che non dovrebbe essere ascoltato, mentre la chitarra di Mawson introduce un nervo garage che spinge le canzoni fuori dalla comfort zone. La sezione ritmica — solida, circolare, mai invadente — trasforma la malinconia in movimento, come se ogni brano fosse una camminata notturna lungo un cavalcavia. Il risultato è un suono che non esplode mai, ma che rimane in tensione costante, come un neon che vibra sul punto di spegnersi.

Fall Out of the Future non è un debutto nel senso tradizionale. È un’opera che nasce già dentro una storia, dentro un linguaggio, dentro una città. Gli Hedge Burners non si presentano come una band emergente, ma come l’ultimo anello di una catena estetica che attraversa quindici anni di musica australiana: dal dolewave alla sua formalizzazione con Dick Diver, fino alla sua trasformazione in un linguaggio urbano, elettrico, stratificato.

Fall Out of the Future è un disco di paesaggi concreti: ponti, container, vento, mare industriale, cemento. Non c’è nostalgia suburbana: c’è una città che cambia, che respira, che si muove anche quando i personaggi non riescono a farlo.

Gli Hedge Burners non raccontano emozioni in astratto: le fanno passare attraverso luoghi. Il loro è un disco che cammina, che osserva, che registra. Il disco non racconta Melbourne: la produce. La città non è sfondo, ma matrice generativa.

Il titolo Fall Out of the Future suggerisce una concezione del futuro non come orizzonte, ma come residuo, come ciò che resta dopo la frattura. Il disco lavora su tre assi tematici: temporalità instabile, distanze affettive e geografiche, futuro come oggetto in rovina. La città diventa metafora di un tempo che non avanza, ma si sgretola.

I testi funzionano come fotografie mosse e rappresentano il vero cuore del disco. Ogni brano è una scena catturata di sfuggita, un’immagine che non si lascia mettere a fuoco: “By Water” apre con una caduta vista da lontano, un corpo che rimbalza sull’asfalto e scompare nell’acqua. È un inizio che è già un epilogo.

“Fall Out of the Future” trasforma la notte industriale in un collage di fari, fumo e città che si rimpiccioliscono nello specchietto retrovisore. “Twisted Vine” racconta relazioni che crescono storte, come rampicanti che cercano la luce e trovano solo muri. “As the Headlights Go” è un viaggio notturno in cui si vede solo ciò che è immediatamente illuminato dai fari dell’auto: il resto è intuizione, paura, ipotesi. “Angel Lee” introduce una figura fantasma, un nome che ritorna come un’ossessione, una presenza che è già assenza.

Nella seconda metà, il disco si fa più interiore, quasi claustrofobico: “Long Time Listening” è un brano di sorveglianza emotiva, un ascolto che non consola ma controlla. “Strange Memory” trasforma il ricordo in una centrifuga che gira “again and again”, senza mai fermarsi.

“Concrete Waterfall” è l’immagine più potente del disco: una cascata di cemento, un luogo impossibile che però esiste nella geografia emotiva della città. “Wild Deep Blue” apre uno spiraglio verso il mare, ma è un mare che inghiotte, non che libera. “World Behind” chiude con un’immagine perfetta: un mondo che segue, che non si lascia superare

“Fall Out of the Future” è un disco che funziona perché riesce a tenere insieme due mondi che raramente dialogano così bene: la scrittura adulta del dolewave, con la sua malinconia osservativa e la sua attenzione al quotidiano e la fisicità elettrica del garage contemporaneo, che dà nervo, corpo, urgenza.

Il risultato è un disco che non si limita a suonare bene: disegna una mappa emotiva, geografica, temporale. Una mappa di una città che cambia e di persone che cercano di non perdersi mentre tutto intorno si muove.

Fall Out of the Future è un disco che non vuole essere capito: vuole essere attraversato. È musica che vive nella tensione tra acqua e cemento, tra movimento e stasi, tra memoria e cancellazione. Un debutto che non appartiene più al dolewave, né al post‑punk, né all’indie suburbano: è una nuova forma di realismo urbano australiano. Un album che non si ascolta: si percorre, come una strada di notte, fin dove arrivano i fari.



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