Ci sono artisti che spariscono e poi riemergono con un disco. E’ il caso del norvegese Sondre Lerche, un funambolo della canzone, capace di passare da un’orchestrazione sontuosa a un sussurro indie-pop senza mai cadere. Dopo quattro anni di attesa, il cantautore ha annunciato “Acrobats”, in arrivo il 21 agosto via PLZ/Virgin.

L’album è stato cesellato in nove studi diversi, con una manciata di produttori al timone e un ospite d’eccezione dietro le quinte: le partiture d’archi portano la firma di Sean O’Hagan (The High Llamas), il che già basta per immaginare un tappeto caldo e imprevedibile.

Il primo assaggio è “Little Kids”, e qui il gusto di O’Hagan si sente tutto. Archi che avvolgono, che spingono e poi si ritraggono, seguendo un testo che Lerche descrive come un viaggio nella memoria cruda dell’adolescenza:

“Dal rifiuto innocente della prima strofa al tuffo nell’età adulta prematura della terza, ‘Little Kids’ cerca di evitare di guardare indietro con rabbia. Invece, lo fa con empatia e prospettiva: quei goffi tentativi di inciampare nell’amore, nell’amicizia, nell’intimità. È un perdono verso chi eri e chi ti stava accanto, quella sensazione che proviamo guardando vecchie foto e realizzando quanto fossimo più giovani di quanto credessimo. È personale, ma profondamente universale.”

Una dichiarazione che profuma di Björk e di camera da letto anni Novanta, ma che trova la sua immagine perfetta nel video diretto da Lea Meyer.

Per la prima volta in carriera, Sondre ammette di aver voluto un video che non contrastasse la canzone, ma la seguisse. Ispirandosi visivamente e tematicamente a “Una storia d’amore svedese” (1970, Roy Andersson), Meyer mette in scena tre coppie – diverse per età e difficoltà – che attraversano quegli stessi attimi impacciati e veri che Lerche canta.

“La canzone per me è importantissima, ma sono anche molto orgoglioso di questo video. Lea e la sua squadra sono stati un gruppo brillante di giovani professionisti, con un talento e un tocco unico.”

Sondre Lerche torna anche dal vivo con un lungo tour tra usa e Europa e in Italia farà tre tappe a novembre: 21 a Torino, Spazio211; 22 a Bologna, Baumhaus; e il 23 a Milano, Arci Bellezza.



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