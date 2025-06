Il classico brano tratto da This Is Happening (2010) degli LCD Soundsystem viene pubblicato in una nuova veste grazie a Tom Sharkett, polistrumentista e membro della band synth-pop di Manchester W. H. Lung. L’edit, inizialmente circolato come bootleg, viene pubblicato dalla DFA Records (di proprietà di James Murphy), che lo distribuirà in formato vinile 12″, con una versione strumentale sul lato B.

“Non era proprio nascosto, ma semplicemente online, in silenzio. Tuttavia, l’edit di ‘Home’ di Tom Sharkett era troppo bello per essere ignorato“, ha dichiarato con una nota l’etichetta. La scoperta del remix si deve a Flo Dill, che lo ha suonato durante il suo Breakfast Show su NTS Radio, attirando l’interesse dei fan e della DFA.

Intanto, gli LCD Soundsystem sono impegnati in una residenza alla Brixton Academy di Londra, per poi riprendere il loro tour nordamericano, con i TV on the Radio come ospiti speciali in alcune date.

Quanto ai W. H. Lung, la band di Sharkett ha pubblicato il suo ultimo album, Every Inch of Earth Pulsates, nel 2023, confermandosi una delle realtà più interessanti della scena indie-synth britannica.



https://lcdsoundsystem.com/

https://www.instagram.com/lcdsoundsystem/

https://www.facebook.com/lcdsoundsystem