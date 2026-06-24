C’era una volta una band che scelse di abbassare il volume del proprio suono per farsi ascoltare davvero. I Mojave 3, figli della tempesta shoegaze degli Slowdive, hanno sempre rappresentato quell’istante magico in cui il caos si placa e rimane solo l’essenza. E ora, proprio quando il presente sembra aver bisogno di quella delicatezza, la label 4AD ci regala un dono prezioso: la discografia completa della band, rimasterizzata e pronta a tornare nei nostri cuori e nei nostri giradischi.

Dal 24 luglio, cinque gemme di malinconia torneranno a brillare. Ask Me Tomorrow (1995), Out of Tune (1998), Excuses For Travellers (2000), Spoon and Rafter (2003) e Puzzles Like You (2006) saranno disponibili per la prima volta dalla loro uscita originale sia in vinile che in CD. Un’occasione per riscoprire quel suono che Ivo Watts-Russell, fondatore della 4AD, riconobbe come speciale già da un semplice demo, quando Neil Halstead e Rachel Goswell, freschi della dissoluzione degli Slowdive, scelsero la via della semplicità: chitarre jangly, voci che si intrecciano come fili d’erba al vento, e quel senso di spaesamento dolce che solo il deserto californiano (ironicamente) sapeva evocare.

I cinque album, rimasterizzati agli storici Abbey Road Studios, conservano intatta la loro anima. Ask Me Tomorrow si presenta con un nuovo volto, impreziosito dagli scatti di Colin Gray, mentre gli altri quattro mantengono le loro copertine originali, quasi a voler preservare quell’istante cristallizzato nel tempo. Per i collezionisti più appassionati, è previsto anche un cofanetto con slipcase che include una stampa formato 8×10″, un piccolo frammento di quella terra di nessuno sonora che i Mojave 3 hanno saputo abitare.

La formazione, che nel corso degli anni si è arricchita con il batterista McCutcheon, il tastierista Alan Forrester e il chitarrista Simon Rowe (ex Chapterhouse), ha creato un universo a parte, lontano dai riverberi infiniti del passato ma altrettanto immersivo. Dopo Puzzles Like You, la band entrò in una sorta di letargo, interrotto solo da alcune apparizioni live nel 2011 prima del commiato definitivo, quando Goswell e Halstead decisero di riunire gli Slowdive.

E proprio qui sta il paradosso: i Mojave 3 non torneranno sul palco, perché gli Slowdive, oggi più popolari che mai, stanno attraversando una seconda giovinezza con un tour estivo che toccherà Regno Unito ed Europa. Ma forse è giusto così. Alcune storie sono destinate a rimanere sospese, come polvere d’oro in un raggio di luce, e la musica dei Mojave 3 è esattamente questo: un’eco che non ha bisogno di ripetersi per essere eterna.



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