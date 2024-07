Geoff Farina, Eamon Vitt e Gavin McCarthy, ovvero i Karate, tornano con un nuovissimo album. Dopo la clamorosa reunion live di due anni fa la band di Boston, che ha fatto la scuola del post rock cantautorale con venature jazz, torna a pubblicare materiale inedito. Il settimo album verrà pubblicato dalla label Numero Group (che in questi anni si era occupata della ristampa dei vecchi album) e lo rilascerà il 18 ottobre. L’album s’intitola “Make It Fit” ed è stato anticipato dai brani ‘Defendants’ e ‘Silence, Sound’ che potete ascoltare qui sotto.



Nati a Boston nel 1993, i Karate hanno pubblicato sei album in studio, due EP, numerosi singoli e split 7” tra il 1994 e il 2005. Dalle radici punk-hardcore, la band si è avventurata virando verso il jazz-rock, il post-rock e lo slowcore, divenendo una delle formazioni di punta della scena indipendente americana.

Nel 2022 i Karate si sono prima riuniti per alcune date live e poi hanno ristampato con Numero Group l’intera discografia su vinile e lussuosi box-set cd, mentre ora hanno annunciato l’uscita dell’atteso nuovo capitolo della loro carriera, appunto ‘Make It Fit’. Si tratta del primo nuovo album del trio post-rock-emo in venti anni. Direttamente dalla geniale mente di Geoff Farina arrivano 10 nuovi capitoli dell’infinita storia dei Karate. ‘Make It Fit’ racchiude il meglio del lirismo e del sound della band di Boston, capace di spaziare da Wes Montgomery ai Fugazi.

I Karate saranno presto in tour nei maggiori festival americani e in seguito in Europa per poche e selezionate date live in Islanda, Belgio e Regno Unito.

Photo credit – Daniel Bergeron

Make It Fit’ tracklist:

01.Defendants

02.Bleach The Scene

03.Cannibals

04.Liminal

05.Rattle the Pipes

06.Fall to Grace

07.Around The Dial

08.People Ain’t Folk

09.Three Dollar Bill

10.Silence, Sound