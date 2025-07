I Placebo hanno annunciato l’uscita di un imperdibile cofanetto deluxe contenente il documentario This Search For Meaning e una ricca selezione di materiale inedito, disponibile dal 12 settembre via SO Recordings.

Il progetto includerà 4 dischi: il documentario su Blu-ray e DVD, due CD audio con il live This Is What You Wanted – Live In Mexico City (registrato nel 2023 al Palacio de los Deportes durante il tour di Never Let Me Go), e un’edizione speciale dell’ultimo album in studio Never Let Me Go con tracce bonus, tra cui l’acclamata cover di Shout dei Tears For Fears. Completa il pacchetto un esclusivo booklet con poster estraibile.

Diretto dal pluripremiato regista scozzese Oscar Sansom, il film – uscito nelle sale nel 2023 – è un viaggio introspettivo tra i testi, le influenze e l’evoluzione dei Placebo, arricchito da interviste esclusive a big della musica e non solo: Shirley Manson (Garbage), Robbie Williams, Yungblud, Rebecca Lucy Taylor (Self Esteem), Joe Talbot (IDLES), oltre all’attore Benedict Cumberbatch e all’artista Stuart Semple.

Tra filmati d’archivio, collaborazioni iconiche (come quella con David Bowie) e contenuti mai rilasciati prima, il documentario si conferma un must per i fan.

The Placebo ‘This Is What You Wanted – Live In Mexico City’ tracklist is:

1. ‘Opening Titles

2. ‘Forever Chemicals

3. ‘Beautiful James’

4. ‘Scene Of The Crime’

5. ‘Hugz’

6. ‘Happy Birthday In The Sky’

7. ‘Bionic’

8. ‘Twin Demons’

9. ‘Surrounded By Spies’

10. ‘Chemtrails’

11. ‘Sad White Reggae’

12. ‘Try Better Next Time’

13. ‘Too Many Friends’

14. ‘Went Missing’

15. ‘For What It’s Worth’

16. ‘Slave to The Wage’

17. ‘Song To Say Goodbye’

18. ‘Come Undone’

19. ‘The Bitter End’

20. ‘Infra-Red’

21. ‘Shout’

22. ‘Fix Yourself’

23. ‘Running Up That Hill’