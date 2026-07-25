Era il 1986 quando dal cuore pulsante del Queens, a New York, prendeva forma uno dei progetti destinati a scolpire nel granito l’essenza stessa dell’hardcore . I Sick Of It All, guidati dalla furia vocale di Lou Koller e dal suo fedele alter ego alla chitarra, il fratello Pete, hanno rappresentato per quasi quarant’anni il vessillo di una scena che non conosce mezze misure. Le scorse ore ci hanno portato via Lou, stroncato a 59 anni da un tumore all’esofago contro cui combatteva ormai da due anni . Una notizia che arriva come un pugno nello stomaco per tutti coloro che hanno cresciuto a pane e mosh pit, a pochi mesi da quello che sarebbe dovuto essere il traguardo dei 40 anni di carriera della band .

Non ci sono parole facili per descrivere il vuoto che lascia una voce così. Perché Lou non era solo un frontman: era l’anima di una comunità, un gigante dalla stazza imponente ma capace di sorridere e scherzare tra uno stage dive e l’altro, come ricordano i suoi stessi compagni nel commovente messaggio di commiato . La sua diagnostica, annunciata nell’estate del 2024, aveva già fatto temere il peggio, ma la scena hardcore si era stretta attorno a lui con una marea di beneficenza e affetto, fino a quando, nel maggio 2025, Lou aveva annunciato di essere guarito . Una gioia durata purtroppo poco, perché i segni del male sono riapparsi pochi mesi dopo .

Ma se c’è una cosa che i Sick Of It All ci hanno insegnato in tutti questi anni, è che l’hardcore è più forte della morte. Dopo esordi epici con l’EP per la Revelation e il landmark album Blood, Sweat and No Tears, fino al boom mainstream di Scratch the Surface (che regalò inni come la title track e “Step Down”), i Koller hanno portato il verbo NYHC in ogni angolo del globo . Capire l’impatto di Lou Koller significa capire l’hardcore stesso: urgenza, sudore e una integrità che non ha mai vacillato, neanche di fronte alle sirene del mercato .

Il messaggio della band è chiaro: “La sua battaglia è finita e finalmente può riposare” . Per noi che siamo cresciuti con le sue urla nelle orecchie, resta solo l’immagine di un uomo che sul palco riusciva a trasformare rabbia in catarsi. Il suo lascito, come scritto dalla band, è un “segno bello e positivo” indelebile nel cuore di chi ha avuto la fortuna di incrociare la sua strada.

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