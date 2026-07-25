Quattordicesima edizione oramai sempre più ricca per il festival musicale ACieloAperto, organizzato da Retro Pop Live, che da tempo ormai rappresenta il più grosso evento musicale indie della estate romagnola, avendo portato negli anni nella riviera più famosa di Italia gente come Ben Harper, Eels, Calexico, Flaming Lips, Primal Scream, Cat Power, Morrissey, The Wailers, Belle and Sebastian, Mark Lanegan, Manu Chao, Cigarettes after Sex, Daughter.

Quest’anno, nelle oramai consuete, storiche e stupende location di Villa Torlonia a San Mauro Pascoli (la fattoria dove lavorava il papà ucciso di Giovanni Pascoli), e della Rocca Malatestiana a Cesena, e nella suggestiva e marittima location del Parco Ponente di Cesenatico, la rassegna ha aperto i battenti a inizio luglio con La Nina (28/6), Cosmo (7/7) e con Tyler Ballgame e Nico Arezzo (8/7).

I suoi colpi più potenti li gioca lunedì 27 luglio con il grande e tanto atteso ritorno de I Cani (band inaspettatamente riapparsa, dopo un lungo silenzio, durante la primavera 2025 con il disco “Post Mortem”), e il 28/7 con i White Lies (nella foto), alfieri della nuova new wave, per poi concludere trionfalmente con Mannarino (2/8) e Subsonica (22/8), .



“Cuori in fiamme – la musica brucia ancora”, è il tema ideato per l’estate 2026: si vuole che momenti intensi di musica rock e indie siano il detonatore capace di far esplodere il pubblico, pronto ancora una volta a gremire questi luoghi magici, suggestivi e densi di storia.

«Vogliamo accendere un nuovo capitolo del festival attraverso un immaginario visivo e un claim che racchiude tutta l’energia, la passione e l’urgenza che la musica continua a trasmettere. “L’idea èche ci sia ancora bisogno di momenti reali, condivisi, intensi. Di concerti vissuti insieme, di emozioni che lasciano un segno, di canzoni capaci di attraversare il tempo e le persone. Acieloaperto continua così a essere un luogo in movimento, aperto alla scoperta e alla contaminazione, ma sempre fedele alla propria identità: mettere al centro la musica e ciò che riesce ancora a far bruciare dentro di noi.» così chiosa Piero Mantengoli, direttore artistico.

E davvero, nel cuore pulsante della calda e accogliente Romagna, fra Cesena e San Mauro, accanto al mare ma nella campagna fresca, Cani, White Lies e Subsonica e tanti altri promettono di essere un’attrattiva unica e da non perdere per i tanti turisti ma anche per chi volesse cogliere l’occasione apposita per godere di musica, mare e vibrazioni musicali.



https://acieloaperto.it/

https://www.facebook.com/acieloapertofestival

https://www.instagram.com/acieloapertofestival/