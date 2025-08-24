Dal regista Fernando Frías, arriva nei cinema un documentario unico con filmati esclusivi dei concerti del Memento Mori Tour.

Un nuovo film dedicato ai Depeche Mode sta per arrivare sul grande schermo, e non sarà una semplice raccolta di performance live, ma un’immersione profonda nella cultura messicana e nel suo rapporto con la morte. Depeche Mode: M, diretto dal pluripremiato regista messicano Fernando Frías, debutterà nelle sale cinematografiche a partire dal 28 ottobre, con proiezioni speciali anche in formato IMAX.

Il film combina i potenti live del Memento Mori World Tour, registrati durante le tappe allo Stadio Foro Sol di Città del Messico, con un’esplorazione del significato della morte nella tradizione messicana—tema che risuona profondamente con l’album Memento Mori, il primo pubblicato dopo la scomparsa del membro fondatore Andrew Fletcher.

“Il nostro nuovo film, M, parla della connessione tra musica, cultura e persone—e Fernando Frías ha fatto un lavoro incredibile nel raccontare questa storia attraverso lo sguardo della cultura messicana e dei nostri concerti”, ha dichiarato Dave Gahan in un comunicato stampa.

Frías, già vincitore dei Premi Ariel (gli Oscar messicani) per I’m No Longer Here (2019) e recentemente alla ribalta con I Don’t Expect Anyone to Believe Me, porta la sua firma poetica e visivamente ipnotica in questo progetto, che ha debuttato in anteprima mondiale al Tribeca Festival 2024.



https://www.depechemode.com/

https://www.facebook.com/depechemode

https://www.depechemodem.com/